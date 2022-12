Twitter suspendió la cuenta del rapero Kanye West por “incitación a la violencia”

sábado 03 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Twitter suspendió ayer la cuenta de Kanye West, después de que el controvertido rapero estadounidense publicara una imagen donde aparecen una esvástica y una estrella de David entrelazadas.



El anuncio de esta sanción para la cuenta del artista en la red social fue realizado por el mismo Elon Musk, propietario de la plataforma.



“Solo aclarar que su cuenta fue suspendida por incitación a la violencia”, indicó Musk en una respuesta al tuit de West, quien se encuentra cada vez más aislado por sus declaraciones antisemitas y la admiración que ha manifestado por Adolf Hitler.



Kanye West, de 45 años, también compartió una foto de un Elon Musk sin camiseta y siendo rociado con agua, con la leyenda: “Recordemos siempre esto como mi último tuit”.



De hecho, no es la primera vez que Twitter suspende la cuenta del cantante por su contenido.



La suspensión

La medida de suspender la cuenta de West se tomó después de que el rapero hiciese pública una conversación entre él y Musk, según reportó la agencia de noticias AFP.



“Lo siento pero has ido demasiado lejos, esto no es amor”, escribió el flamante jefe de Twitter en un mensaje privado. West le respondió retando a Elon Musk: “¿Quién te ha hecho juez?”.



La publicación de la imagen en la que se asocian los símbolos del régimen nazi y del judaísmo se suma a otras provocaciones e incitaciones a la violencia del cantante, postura que incluso derivó en que varias marcas de primer nivel rompan lazos con él.



El rapero y exmarido de Kim Kardashian siempre ha mantenido un alto perfil polémico y con tendencias a la confrontación en una sociedad muy dividida, polarizada y movilizada; llegó West hasta el punto de negar al movimiento Black lives matter (las vidas negras importan) de defensa de la vida y la libertad de las comunidades afrodescendientes que históricamente sufren todo tipo de discriminación y ataques racistas en Estados Unidos.



West, que afirma estar aquejado de un trastorno de bipolaridad y que ahora es conocido como Ye, causó gran revuelo el jueves al manifestar su amor por Hitler y los nazis durante una entrevista televisiva.



Semanas atrás, por sus comentarios antisemitas, la marca Adidas canceló un contrato multimillonario con el rapero, que era la cara de una línea propia de ropa deportiva y zapatillas de alta gama.



“Adidas no tolera el antisemitismo ni ningún otro tipo de discurso de odio”, dice el comunicado. Y agrega que los comentarios recientes de Ye a través de Twitter son “inaceptables, odiosos y peligrosos”, ya que violan los “valores de diversidad e inclusión, respeto mutuo y equidad” que, supuestamente, tiene la compañía.



Acuerdo de divorcio

Por otra parte, en la última semana, West y Kim Kardashian formalizaron su divorcio, que fue solictado por la empresaria en febrero de 2021.



La expareja llegó a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos y sobre la división de sus propiedades, ya tenían acuerdos prematrimoniales. Según los documentos de divorcio, divulgados por la revista People, la expareja tendrá la custodia física y legal conjunta de sus cuatro hijos: North, de nueve años; Saint, de seis; Chicago, de cuatro; y Psalm, de tres. El rapero, que ahora se hace llamar legalmente Ye, deberá pagar a Kardashian 200.000 dólares al mes en concepto de manutención de los hijos. También será responsable de la mitad de los gastos médicos, educativos y de seguridad de los niños. Tanto Kardashian como West renunciaron a la manutención del cónyuge.