Santo Tomé: los concejales rechazaron ser querellantes en una causa contra el ex intendente

viernes 02 de diciembre de 2022 | 15:06hs.

El expediente, que llegó al recinto sin informe de comisión, es el número 332 iniciado por la concejal Carmen Braña, quien solicitó facultar al presidente del Concejo Deliberante para designar a un abogado querellante y actor civil en la causa penal contra el ex intendente de Santo Tomé Mariano, Garay.

La autora del proyecto solicitó tratamiento sobre tablas, y se procedió a la votación nominal que dio resultado de 5 (Saucedo, Braña, Adaro, López, Centeno) a 4 (Uguet, Gales, Leguiza, Ordenavía), por lo que pasó a archivo.

Al emitir su voto, la concejal afirmó que constituye "la responsabilidad institucional del cuerpo controlar los fondos públicos, que puedan verse afectados".

"Es una denuncia que está judicializada de un hecho que en lo personal no me interesa. Sí me interesa cuando hablamos de fondos que podrían ser públicos. Simplemente que se esclarezcan los hechos, sin son fondos públicos o privados, si se actuó con transparencia", expresó la edil al justificar su pedido en referencia al jefe comunal de la gestión anterior, quien debió abonar una importante suma de dinero para solucionar un tema particular mientras aún estaba al frente de la intendencia.

Desde la bancada opositora recalcaron que la autora del proyecto "desconoce la Carta Orgánica", y desconoce en qué situaciones puede querellar el Concejo Deliberante. Además, consideraron "inaudito el cuestionamiento" cuando se aprobaron todos los cuatrimestrales que se enviaron en su gestión, entre otros argumentos.

En la sesión estuvieron presentes el presidente del cuerpo, Carlos Raúl Farizano, la secretaria legislativa Mariana Larralde, la vicepresidente primera Stella Maris Uguet (Frente de Todos), el vicepresidente segundo Santiago Saucedo (Eco+Cambiemos), y los ediles Blanca Gales (Frente de Todos), Pablo Leguiza (Frente de Todos), María Ordenavía (Frente de Todos), Carlos López (Eco+Cambiemos), Juan Centeno (Eco+Cambiemos), Esteban Rey Adaro (Eco+Cambiemos), Carmen Braña (Eco+Cambiemos) y María Almirón (Eco+Cambiemos).