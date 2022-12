Este viernes, disfruta la obra teatral en Jardín América

viernes 02 de diciembre de 2022 | 11:51hs.

En la ciudad de Jardín América, en la noche de hoy, estará a disposición de los vecinos, la obra teatral llamada ''Mboyere del Humor'', con artistas de diversas localidades de nuestra provincia, que montarán una puesta en escena a pura diversión para todos los presentes.

En este sentido, Solly Galván, coordinadora del espectáculo, no solo reúne una mezcla de disciplinas artísticas atravesadas por el humor, sino que también los allí presentes podrán disfrutar de diferentes shows aptos para todas las edades, con una franja etaria de 19 a 67 años.

“El show que se va a presentar hoy en Jardín América, es el que estará recorriendo otras localidades. Es un show de Stand Up, donde las risas serán las protagonistas de la noche. Los artistas expondrán temáticas variadas y cotidianas siempre desde el humor”, confesó Galván.

A su vez, contó que los artistas que estarán en escena son 6 y llegarán de municipios como Santa Ana, Candelaria, Garupá, Apóstoles, Concepción de la Sierra, San Ignacio, Puerto Rico, Jardín América y Posadas.

Al ser consultada sobre el público que podrá presenciar el espectáculo expresó: “El Stand Up como género de humor, es un espectáculo apto para mayores de edad (18 años en adelante) y esto es debido a que justamente los temas que se tocan son temas cotidianos, rutinas de vida, puede incluir vocabulario soez y temas de adultos. En este caso, las temáticas son variadas, pero adaptables a la familia”.

Una obra cargada de amor y unión

Por último, dijo lo que representa llevar a cabo esta actividad y las expectativas que tienen cada vez que se presentan. “Llevar nuestro humor, donde no nos conocen representa un gran desafío, conectar con el público de cada localidad es algo que nos interpela, el humor como herramienta de unión, más allá de las diferencias culturales y distancias geográficas. La vida cotidiana nos enlaza, todos en algún punto pasamos por experiencias parecidas, ser padres, que un auto no funcione, que hacer dieta sea una batalla, un desamor, etc. Allí nos encontramos, en esos puntos en común y es entonces cuando la magia del humor y la risa sucede”, confesó Galván.

Dónde se llevará a cabo el show

El espectáculo se va a realizar en el Auditorio de la Cooperativa de Servicios Públicos de Jardín América, a partir de las 21 horas. La venta de entradas ya está disponibles. El valor de las mismas anticipadas $500 y en ventanilla $700.

Para comprar las anticipadas hay que ingresar al siguiente link https://mpago.la/1jei5Cc

Una vez que se adquiera la entrada hay que enviar el comprobante con nombre y apellido al siguiente número telefónico: 3743 - 418404