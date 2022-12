Messi logrará otro récord ante Australia

Lionel conseguirá un increíble número ante Australia, al que sólo llegaron pocos jugadores en la historia. Messi y récord van de la mano. En cada partido siempre está cerca de alcanzar una nueva marca, un nuevo número de esos que explican lo trascendente que es en la historia del fútbol. Y este sábado, cuando la Selección salte a la cancha para jugar los octavos de final ante el conjunto de Oceanía, el mejor jugador del mundo alcanzará algo que es para muy pocos.

Dependiendo de la rigurosidad de los datos, se pueden encontrar no más de 20 o 25 futbolistas que superaron los 1.000 partidos en su carrera a lo largo de la historia. Como detalle, el único argentino que los superó fue un fuera de serie como Javier Zanetti, quien entre Talleres de Escalada, Banfield, Inter y la Selección pasó los 1.100 partidos.

El astro argentino ya se marcó un récord importante en el partido contra Polonia, no solo por el logro en fin, sino porque superó a Diego Armando Maradona, "Es una alegría seguir consiguiendo marcas y récords. Me enteré ahora. Diego estaría muy feliz por mí porque siempre me mostró mucho cariño. Pero estoy contento por el partido, por la gente, por el pase y por todas las cosas", contó en la zona mixta, cuando se enteró que tras el partido ante Polonia había superado a Maradona como el argentino con más encuentros en Mundiales: llegó a 22 y éste sábado llegaría a 23.

Jugadores importantes que jugaron mil partidos o más

Peter Shilton, Rogério Ceni, Iker Casillas y Gianluigi Buffon están en ese grupo selecto y los cuatro son arqueros. Roberto Carlos, Xavi, Pupi Zanetti y Raúl, también lograron algo impensado para cuando un jugador arranca su carrera. Y, en actividad, está Cristiano Ronaldo, una bestia desde lo físico y dos años mayor que Leo, y Dani Alves, otro top que está en el plantel de Brasil en el Mundial de Qatar.