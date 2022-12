Escándalo en diputados: con gritos e insultos, el Frente de Todos denunció misoginia contra Cecilia Moreau

viernes 02 de diciembre de 2022 | 8:30hs.

La sesión para debatir la creación de varias universidades nacionales en la Cámara de Diputados, comenzó con un fuerte cruce entre oficialismo y oposición a raíz de una discusión reglamentaria: el Frente de Todos juntó los 129 legisladores para tener quórum, pero desde Juntos por el Cambio aseguraban que no lo hicieron a tiempo y, por lo tanto, que la sesión estaba caída. Tras varios minutos de gritos, cánticos e insultos, Juntos por el Cambio se retiró del recinto y finalmente la sesión fue levantada.

Para impedir el desarrollo de la sesión, varios diputados fueron protagonistas de los ruidos que se ocasionaron en el recinto. A pesar del insólito escenario, Blanca Osuna, la presidenta de la comisión de Educación, había comenzado a exponer sobre la creación de las universidades, quien pronunció su discurso en medio de los gritos de macristas y radicales. Sin embargo, el debate no pudo en ningún momento desarrollarse con normalidad.

“A mí no me van a tratar más así por ser mujer”, dijo Moreau. Sus palabras generaron nuevamente gritos y señas de repudio desde la bancada opositora.

Los cuestionamientos a la misoginia opositora fueron reforzados desde el miércoles a la noche, cuando un comunicado del bloque del Frente de Todos, acusó a JxC de sostener una hostilidad especial hacia la presidenta de la Cámara por su condición de mujer. Y siguió presente durante toda la bochornosa jornada de ayer.

Cuando decimos que la cultura de la violación como prática política está vigente nos referimos a esto que hace Ritondo. Es violencia política y es violencia hacia las mujeres. pic.twitter.com/cG41Pt23bA — Mónica Macha (@MoniMacha) December 1, 2022

“El Frente de Todos y Juntos por el Cambio convirtieron al Congreso en un circo romano. No hay pan, sólo circo. Una vergüenza”, aseguró Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del Interbloque Federal, que también había abandonado el recindo.

Finalmente, ya sin quórum el oficialismo levantó la sesión.

En conferencia de prensa, Mario Negri lamentó la actitud del oficialismo: “No podía suceder otra cosa. En esta sesión especial, en donde se iban a tratar la creación de universidades, y de nuevo no tenían el número prácticamente, no dejaron hablar a la oposición. No dejaron plantear una cuestión de privilegio que es un requisito del Parlamento, que inevitablemente hay que darle la palabra al diputado”.

“Han actuado como dueños del Parlamento, pero hoy le pusimos un freno. Desgraciadamente me parece que están llevando al país a una situación de vacío institucional absolutamente peligrosa, ojalá recapaciten”, concluyó.