Hubo nueva suba de las naftas pero sin impacto aún en YPF

viernes 02 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

Desde la medianoche de ayer, los combustibles sufrieron un nuevo incremento del 4 por ciento, aproximadamente, en todo el país. El aumento había sido estipulado en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las petroleras con anterioridad.

Sin embargo, la empresa estatal YPF aún no reflejó este incremento en las pizarras. Al respecto, el vocero de la petrolera a nivel nacional Mariano Gibaut explicó a El Territorio que “nosotros no aumentamos las naftas todavía, esa es la única razón por la cual todavía no impactó en ningún surtidor de ninguna parte del país. YPF no movió precios”.

“El acuerdo de precios que se firmó con el gobierno nacional implicaba un aumento del 4 por ciento en diciembre pero no establecía fechas, otra suba en enero y otra en febrero; con lo cual no significa que el primero de diciembre había que aumentar los precios”, manifestó.

Asimismo, explicó que “nosotros normalmente, cuando aumentamos precios, lo comunicamos. Pero aún no tenemos la confirmación de la fecha en que van a aumentar los precios”.

El último incremento había sido el 3 de noviembre, del 7% en nafta y el 9% en gasoil en Misiones. Como sucede cada vez que se registran subas, en Misiones el porcentaje fue mayor al anunciado, llegando al 6% en Iguazú, por ejemplo. En Posadas, la gasolinera de Shell mostró ayer las nuevas pizarras, donde se visualizan los nuevos precios. De esta forma, la nafta súper cuesta $184,7; la nafta V-Power tiene un valor de $224,9 y el diesel V-Power posee un costo de $276,3 por litro.

En Puerto Iguazú, en tanto, el aumento llegó hasta un 6,44% en el caso de las naftas, y en cuanto al gasoil se mantuvo en el porcentaje anunciado. Según indica la cartelera de la estación de servicio Shell, la nafta súper pasó de $185,90 a costar $195,20 reflejando un 5% de aumento. En tanto la natfa V. Power pasó de 219,4 a 228,2, en este caso el aumento es de 6,44%. Por su parte la formula Diesel pasó de 215,5 a 224,20 un 4,04% y el producto Vpower Diesel registra un 3,99 %de aumento, pasó de 278,5 a 289,60 pesos el litro.