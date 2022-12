Francia: Deschamps marginó del equipo a un verdugo de la Argentina en 2018

viernes 02 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

La derrota de Francia por 1-0 frente a Túnez caló hondo en el plantel a cargo de Didier Deschamps. A pesar de haber clasificado con anterioridad a los octavos de final del Mundial Qatar 2022, el armado del equipo que cayó en el cierre del grupo D estalló una pelea desconocida entre el entrenador y uno de sus pupilos. “No voy a entrar en detalles, tomé la decisión de no dejarlo jugar”, sorprendió Deschamps en la conferencia de prensa posterior a la tarcera fecha de la zona cuando fue consultado por la suplencia de Benjamin Pavard. “Tuve varios intercambios con él y considero que no está de buen humor. Así que me preguntará: ¿es físico, está en su cabeza? El primer partido no ayudó, por supuesto. Es por eso que tomé una decisión diferente”, blanqueó el exentrenador de la Juventus y el Olympique Marsella.