Wanda enfurecida con Icardi porque publicó una foto hot para probar la reconciliación

viernes 02 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Las señales confusas que Mauro Icardi dejó en sus redes sociales con respecto a su relación con Wanda Nara fueron analizadas por Ana Rosenfeld, abogada de la mediática, quien se encargó de poner en evidencia al delantero de fútbol.

“Conozco las dos versiones, y conozco su insistencia en recuperar la pareja, él no termina de cortar. Ella tiene muy en claro que no funciona”, sostuvo la letrada en diálogo con LAM (América), destacando que Wanda ya está convencida de que no quiere volver a formar su familia con Mauro, mientras que él espera que Wanda lo perdone y así lograr una reconciliación definitiva.

En ese sentido, explicó cuál fue el último foco de conflicto: las imágenes subidas de tono que subió el futbolista para probar que se reconcilió con su esposa durante su viaje a Maldivas.

“Estuve hablando con ella y estaba muy enojada porque se trató de fotos privadas, de la intimidad, y no estaban destinadas a ser públicas como para probar si estaban juntos o no estaban juntos”, indicó.

Rosenfeld aseguró que Icardi es muy testarudo y eso lo lleva a contradecir los últimos anuncios que su esposa ha hecho en las últimas 24 horas.

De hecho, dio a entender que el delantero manejó la situación de una forma casi obsesiva. “Es evidente que él la sigue peleando, pero a esta altura es un desafío mayor, que es lo que la está indignando a Wanda”, explicó dando a entender que el vínculo llegó a un punto sin retorno y que ella está decidida a no volver.

En ese momento de la entrevista, Ángel de Brito le consultó a Rosenfeld qué título le pondría a la situación actual de la pareja y la respuesta fue contundente: su representada considera que a esta altura hay varios temas irreconciliables.

Entre esas cuestiones, la abogada destacó que Mauro Icardi no quiere que Wanda Nara trabaje, y ese es otro punto que los tiene en conflicto permanente.

Ana Rosenfeld consideró que el mayor motivo de la ruptura es que Wanda Nara no confía más en Mauro Icardi. Además, habría ciertas desavenencias entre lo que ella quiere en lo laboral y lo que pretende el futbolista. “Él la quiere en casa. A las mujeres que nos gusta trabajar ningún hombre nos hubiera puesto un freno y nos diría que nos quedemos en casa con los chicos”, manifestó la letrada.

De acuerdo a los hechos, el detonante de esta tensa disputa interna fue uno de los últimos posteos que hizo la mediática en Instagram.

Todo ocurrió cuando un seguidor le preguntó por qué no anunciaba que se había reconciliado con su esposo y ella respondió: “Porque estaría mintiendo, intenté porque creo que una relación de tantos años se merecía otra oportunidad, pero no resultó”.