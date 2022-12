Primer día positivo para Héctor Finke Jr en su debut en el TC Pista Mouras

jueves 01 de diciembre de 2022 | 22:30hs.

El piloto de Aristóbulo del Valle Héctor Finke Jr (Dodge) tuvo un día positivo en la primera jornada de entrenamientos de la 16° y última fecha del TC Pista Mouras que se disputa en el Autódromo de San Nicolás en Buenos Aires.

En su debut en la categoría Finke Jr. buscó adaptarse al auto y a la pista y en la primera tanda dio 13 vueltas y marcó 1:36.512 para la mejor vuelta al trazado de 3959 metros de extensión para quedar en la octava posición.

Para la segunda tanda el AC Competición hizo unos cambios y Finke marcó 1:37.413 para quedar en la 7ma posición.

En la tercera y última tanda el equipo volvió a hacer unos retoques y el piloto de Aristóbulo del Valle marcó 1:36.606 para finalizar el día en la 7ma posición, sobre diez pilotos que salieron a girar en la jornada de hoy (hoy no es obligatorio que giren todos). Para la última fecha hay 28 pilotos inscriptos.

"Fue un día positivo más allá de que yo no me sentí cómodo en el auto. Por mi altura no voy muy cómodo y tenemos que cambiar la butaca y la posición de la butaca y eso está haciendo el equipo ahora. Con lo que teníamos salí para conocer el circuito, conocer el auto para tener algunas referencias, pero no manejé cómodo. Estamos todavía lejos de la punta, pero mi objetivo es sumar experiencia y terminar la carrera con el auto entero y lo más adelante posible. Mañana con otra butaca creo que voy a estar más cómodo y podemos seguir mejorando", indicó Finke jr.

El TC Pista Mouras seguirá mañana con dos tandas más de entrenamiento, la primera a las 10 y la segunda a las 14.05. El sábado tendrá un entrenamiento más desde las 8 y la clasificación que se realizará desde las 10.25. El domingo, desde las 9.15, irán las series -se podrá ver por la aplicación Motor Play-, y la final irá desde las 12.15, se podrá ver por América TV.