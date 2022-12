Zona aduanera: “debe abarcar los 78 municipios”, indicaron desde la Confederación Económica de Misiones

jueves 01 de diciembre de 2022 | 11:23hs.

El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial de la Nación la ley del Presupuesto de Gastos del Poder Ejecutivo Nacional para el 2023, entre ellos se encuentra el artículo para crear zonas aduaneras especiales donde lo disponga. El presupuesto entra en vigencia a partir del 1 de enero próximo, por ello desde ese día el Presidente tendrá la facultad de crear la zona aduanera especial para Misiones.

En ese sentido el Presidente de la Confederación Económica de la provincia de Misiones, Alejandro Haene, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, manifestó su alegría por lo conseguido e indicó que a partir de ahora hay que trabajar para aplicarla de la mejor manera.

“Sabemos que el gobierno provincial está trabajando con el gobierno nacional, en la concreción de la zona aduanera la suerte correrá para tanto para el sector privado como para el sector público. Hay que ser conscientes que esto también debe abarcar los 78 municipios, tiene que ser horizontal transversal e incluir a toda la comunidad económica misionera en su conjunto y sin excepciones”, manifestó.

Asimismo Haene indicó que no habría ninguna dificultad a la hora de aplicar la zona aduanera en toda la provincia “Misiones es la única provincia a nivel local, regional y nacional que con los controles fiscales de rentas tiene cuatro lugares para el ingreso, que es el mismo lugar por donde tienen que salir, eso permite que cualquier producto que ingresa a la provincia está debidamente identificado y no permite que ese producto se vaya a otro lugar. Inexorablemente termina en alguna empresa misionera”, explicó.

Asimismo detalló que para poner en práctica la zona aduanera hay que “determinar fundamentalmente que sea para toda la provincia”, dejando establecido con el estado nacional las condiciones de la repartición.

“Hay que hacer un trabajo puntilloso para que no queden zonas grises, para que todo sea claro y transparentado y fundamentalmente para que no quede ninguna empresa misionera sin ser alcanzada por los beneficios sea, cuáles fueran esos beneficios”, dijo y añadió “no puede haber asimetrías internas o ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, acá a todos nos debe alcanzar los mismos derechos y también en paralelo las mismas obligaciones. Los beneficios deben ser para toda la población, acá no puede quedar nadie al costado o al margen. Las políticas públicas y el apoyo del sector privado será fundamental para que todo funcione”.

Y cerró diciendo a partir de ahora, esperan que la creación pueda avanzar cuanto antes para que todo el trabajo que se viene pensando y trabajando se ponga en práctica lo más rápido posible.

“La fecha del primero de enero en la cual entre en vigencia el presupuesto es algo simbólico, porque es cuando arranca el año eso no significa que el primero de enero el gobierno nacional va a ponerse a trabajar en este tema, quiero y entiendo que sí, pero acá lo que tiene que haber es un permanente martillar desde Misiones tanto del sector público como del sector privado para que esto no quede en una especie de declamación, sino que hay que llevarlo a la práctica”, sentenció.