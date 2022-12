"Hay mujeres que son acusadas de malas madres cuando el Estado no ha hecho nada para contenerlas"

jueves 01 de diciembre de 2022 | 11:17hs.

El caso de María Ovando, ha despertado distintos puntos de vista tanto a nivel provincial como a nivel país por lo que en los últimos días Enrique Stola, médico psiquiatra perteneciente a la Red de Psiquiatras Feministas, ha estado en la provincia de Misiones para hacer una evaluación psiquiátrica al respecto.

El profesional dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y contó que fue lo que lo motivó a llevar a cabo esta investigación: “Vine porque pertenezco también a una Red de Psiquiatras Feministas y a un capítulo en la Asociación de Psiquiatras de Argentina que es de derechos humanos y a nosotros nos preocupa muchísimo esta situación que se da con mujeres en todo el país que son acusadas de malas madres cuando el Estado no ha hecho absolutamente nada para contenerlas y además no tienen recursos para tener buenos abogados, no tienen los elementos como para aportar a su defensa y terminan siendo sus hijos repartidos”.

“Esa red social afectiva que ellas construyen termina siendo destruida y esto es porque hay un Poder Judicial que mira desde su visión de clase y para ellos todos deberían criarse como los de clase media-alta y no son capaces de ponerse en el lugar de estas mujeres y de exigir desde su sentencia al Poder Ejecutivo que tome medidas para acompañar a que las familias se mantengan constituidas”, agregó.

A continuación destacó que a los hombres no se los imputa por malos padres, “las estadísticas muestran que los jueces suelen tomar a varones de bajos recursos que han cometido incesto, agresores sexuales para meteros a la cárcel pero cuando son de clase media media-alta, safan por la red de complicidad y porque pueden pagar costosos abogados. Todo es una cuestión cultural que está en todo Occidente, pero siempre hay una coincidencia en todas las sociedades patriarcales y es de que la mujer está en situación de subordinación y eso hay que desterrar”

“El Poder Judicial es el más conservador de los poderes pero tendría que tener en cuenta todas las variables de cada caso. Las mujeres especialmente cuando van con una actitud ingenua al Poder Judicial pensando que van a encontrar justicia, entran, hacen la denuncia y salen con todos los problemas, el problema que tenían más el del Poder Judicial, la mujer entra en un campo de sospecha y cuando no son ingenuas y buscan ayuda, van más preparadas”, consideró.

Stola refirió que hay muchas madres protectoras que no han recibido ningún tipo de Justicia, “entonces las mujeres no tienen que ir ingenuamente al Poder Judicial, tienen que ir apoyados por otras mujeres a exigir justicia”.

Violencia de género

Sobre los casos puntuales en lo que las mujeres son víctimas de agresiones, el profesional apuntó que lo importante es en no dejar avanzar el vínculo con una persona que claramente no está bien, que es violento o agresivo, “una encuesta que publicaron hace muy poco en España muestra que casi el 20% de los varones entre 15 y 19 años en una discusión cuando le pega a su pareja, cuando le grita, cuando la insulta, cuando la descalifica, no considera que esto sea violencia machista y lo terrible también que hay un cerca de un 12% de mujeres que no lo considera violencia machista, entonces hay que trabajar para que puedan detectar todas esas cosas y no aceptarlas”.

“No vamos a transformar esta situación solo con los ministerios, necesitamos educación sexual integral y ahí necesitamos políticas que traspasen todos los ministerios. Además hay un instrumento, que educa en la violencia que es la pornografía, entre los 12 y los 19 años el 90% de los varones ve pornografía todos los días, eso educa en la violencia porque lo que muestran a varones violentos, que ejercen violencias sobre el cuerpo de las mujeres y no pasa por prohibir la pornografía sino por educar”, culminó.