Subas, pocas ventas y preocupación en Eldorado

jueves 01 de diciembre de 2022 | 11:45hs.

A pocos días de festejarse Navidad los comercios de Eldorado que se dedican a la venta de juguetes aún no registran un aumento en la demanda. En general los comercios de la ciudad coinciden al momento de afirmar que la falta de dinero, la altura del mes y el aumento de los precios son los principales motivos por los cuales las ventas están estancadas.

“Hasta el momento no hay casi nada de demanda, si uno lo compara con años anteriores está todo muy quieto. A estas alturas en otras ocasiones ya había madres o abuelas que venía a averiguar los precios, a ver los juguetes que había y eso hoy no se ve. Pero seguro que a medida que se acerque el 25 habrá más movimiento”, se indicó desde juguetería Nobleza.

Agregaron que “lo que pasa es que a la gente le cuesta mucho todo, entonces cuida su dinero, y entre el año pasado y ahora los juguetes aumentaron mínimo un 80%. El juguete más barato hoy es un autito y sale entre 500 y 800 pesos, y algunos lo pagan con tarjeta de crédito porque no tienen el dinero. Hasta ahora la Navidad no generó ningún movimiento”.

En la librería y juguetería Esmeralda el panorama es similar. “Hasta ahora sigue todo igual, no se nota un aumento en la venta de juguetes. No sé qué pasará más adelante pero en ésta fecha todavía hay mucha gente que no cobró, pero en general desde hace un tiempo las ventas están bajas”, comentaron. En cuanto al aumento de los precios, explicaron que “es muy difícil hacer un porcentaje general del aumento en el último año, pero hay algunas cosas que subieron 2, o hasta 3 veces en su costo. Y eso también complica por la situación económica de la gente”.

Uno de los lugares que suele ser utilizado por los eldoradenses para comprar juguetes es el paseo de compras, donde el panorama es similar. Oscar, que tiene un puesto allí, dijo: “Yo me preparé para este año pero menos que en otras ocasiones porque no veo que se venda mucho. Yo casi siempre lo que más vendo son juguetes a pilas pero baratos. Hoy, por ejemplo, un autito de esos anda por los 700 pesos. Lo mismo que una muñeca que habla. Después hay otros más caros y también hay gente que los compra. Habrá que ver más adelante si mejora la situación porque hasta ahora no se nota que estemos cerca de Navidad”.