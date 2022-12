“La música puede crear cambios y comenzar movimientos”

jueves 01 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

La artista Alice Phoebe Lou, ícono del indie sudafricano que ayer aterrizó por primera vez en Argentina con un show en Niceto Club, destacó a la música como una poderosa forma de “conectar y empoderar a las personas con esperanza y mensajes importantes que pasan de una generación a otra, manteniéndonos en contacto con lo que importa”.

Cerca de cumplir treinta años, la cantautora nacida en Ciudad del Cabo espera compartir con sus amigos argentinos su primera velada en Buenos Aires: “Escuché mucha música hermosa de la ciudad, me hablaron sobre su buena comida y también sobre la energía del público y lo apasionada que es la gente”, rompió el hielo, en una charla con Télam.

Después de bucear con su arte por las calles de París y Berlín, Lou finalmente adoptó a la capital alemana como su residencia permanente, un lugar donde encontró “mucha inspiración” para acompañar su vocación artística y donde entendió que definitivamente era “posible usar las calles como tu espacio de actuación”.

“Tocar en la calle es como un estudio antropológico sobre la dinámica de las multitudes, cómo llamar la atención de la gente, cómo crear una burbuja cálida y acogedora de la que la gente quiera formar parte. A menudo les digo a otros músicos, incluso a los exitosos, que deberían intentar tocar en la calle”, añadió.

Según su mirada, respaldada por sus acciones (“todavía toco en las calles y en los parques en los veranos, porque me encanta la actuación espontánea”), intervenir con arte las calles y las plazas te obliga a “hacerte humilde” y a “entender a la gente de una manera diferente, además de darte muchas lecciones sobre cómo manejar tu performance”.

¿Encontrás en el arte, y en particular en la música, una poderosa herramienta para transformar paradigmas y realidades?

Absolutamente; es otro idioma, uno universal, que puede comunicar más de lo que las palabras jamás podrían decir. Puede mover a las personas, sacudirlas, despertarlas, ayudarlas a sentir, y cuando sientes profundamente puedes crear cambios y comenzar movimientos. Es una forma de conectar y empoderar a las personas, una forma de traer esperanza y transmitir mensajes importantes de una generación a otra, manteniéndote en contacto con lo que importa.

Tus canciones narran tu camino personal y tu empoderamiento dentro del panorama musical desde la autogestión; ¿cuál es tu mirada sobre la industria actual en relación con la lucha de las mujeres?

Creo que hay mucha más conciencia y atención sobre la desigualdad contra las mujeres en la industria de la música (y en todas las industrias) y se están tomando muchas medidas para lograr un mejor equilibrio. ¡Hemos recorrido un largo camino! Pero todavía hay mucho más por hacer para que los festivales tomen más iniciativa para contratar bandas femeninas, para que la industria de la música comercial deje de explotar a las mujeres jóvenes e imponer ideas sobre cómo deben actuar y verse para vender discos. ¡Tenemos mucho trabajo por hacer y muchas luchas por pelear! Pero para mí es un momento emocionante para ser una mujer en la música, porque puedo ver las cosas cambiando, transformándose y evolucionando.

¿Elegir el camino de la autogestión fue una respuesta a tanta desigualdad?

Definitivamente, porque no quería que un hombre de negocios me dijera cómo ser una artista, cómo lucir y qué canción era ‘demasiado’ para ser editada. Y siempre he sabido que no sería capaz de ser creativa y disfrutar haciendo música en tales circunstancias.

¿Es cierto que nunca quisiste estudiar música de manera formal para no perder tu esencia como compositora?

Pasé por un tiempo en el que me sentía inadecuada por no tener el conocimiento de la teoría, pero después de muchos años comencé a comprender que sin un entrenamiento formal soy capaz de escribir canciones de una manera muy desinhibida, sin pensar en las reglas de la composición de canciones. Desde ese lugar, puedo aportar mi propio espíritu a las canciones, además de que trabajo con músicos que son increíbles. Su conocimiento de la música combinado con mi estilo intuitivo es lo que le da vida a las canciones.