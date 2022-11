Los balones intragástricos ya comenzaron a mostrar resultados en Posadas

miércoles 30 de noviembre de 2022 | 17:10hs.

El balón intragástrico es una de las alternativas para perder peso más efectivas en la actualidad, se lo implanta de manera mínimamente invasiva vía endoscopía. pero hasta el momento no existían en Misiones los balones reajustables que duran más de seis meses. Hoy ya hay en la provincia personas con el balón que, siguiendo paso a paso las recomendaciones médicas, comenzaron el proceso de una nueva vida.

El balón intragástrico Spatz3 es el único balón gástrico ajustable del mundo y ayuda a conseguir resultados de pérdida de peso satisfactorios al mismo tiempo que cambia la actitud de las personas hacia la comida.

Con respecto a la solución que ofrece para la sensación de saciedad y evitar comer por ansiedad, la gastroenteróloga Giovanna Porfilio Gularte, especialista en endoscopía intervencionista- endoscopía terapéutica de avanzada, explicó que esta alternativa no es mágica y que requiere un verdadero compromiso del paciente en el cuidado de su salud de manera integral, es decir, que debe ser disciplinado tanto en el cuidado de las comidas como en su estabilidad mental y emocional, que suelen llevarlo a atracones innecesarios.

Cómo funciona

El balón gástrico ajustable Spatz3 se inserta durante un procedimiento ambulatorio vía endoscópica. Es un balón de un material muy resistente el cual se insufla con solución salina de grado médico diluida con colorante, dejándolo implantado en el estómago, siendo su implantación segura al realizarlo con visualización endoscópica directa.

El mecanismo de la pérdida de peso es la sensación de saciedad es decir disminuye el apetito mediante la ocupación de aproximadamente un tercio del volumen del estómago, y así sentir satisfacción con la porción hipocalórica establecida por la Medica Nutricionista de nuestro equipo, a lo largo del tiempo y cumplir con el objetivo de peso deseado, teniendo la posibilidad de reajustarlo si aumenta el apetito para continuar en la misma línea de trabajo, explico la Especialista en Endoscopia Intervencionista Giovanna Porfilio Gularte.

Dado que Spatz3 ofrece la función de ajustarlo, es decir disminuir o aumentar el volumen del mismo, los pacientes han logrado el doble de resultados de pérdida de peso y las tasas de éxito más altas de los balones de duración corta.

Porfilio Gularte es el profesional que desde principio de año comenzó a colocar balones intragástricos y los pacientes comenzaron a notar los resultados esperados. Pero esto se debe además a que las personas que iniciaron el tratamiento tomaron muy en serio la decisión de bajar de peso, haciendo un cambio de hábitos profundos acompañados por una nutricionista y un psiquiatra provistos por el equipo que colocará el balón.

Con el balón ajustable Spatz3 se espera pérdidas de peso promedio de 20 kilos a los 6 meses y 30 y hasta 45 kilos hasta los 12 meses. Se han logrado mayores pérdidas de peso dependiendo de su peso inicial y motivación.

Lo primero que se realiza cuando un paciente decide colocarse el balón gástrico es estadificarlo y recategorizarlo, es decir, indicar si tiene sobrepeso, obesidad tipo 1, 2 o 3. Las indicaciones del balón son sobrepeso y obesidad tipo 1 y 2 para llegar a su peso ideal y en obesidad mórbida muchas veces se utiliza para que el paciente pierda 30 o 40 kilos para poder ingresar a una cirugía bariátrica.

Misiones con resultados

En el mundo, en los últimos 30 años, más de 150.000 personas han perdido un promedio de 10 al 20 % de su peso corporal total, con la ayuda de balones gástricos. Nuestra provincia no es la excepción, la Dra. Giovanna Porfilio Gularte y su equipo, ya colocaron en Misiones más de 20 balones intragastricos Spatz3 con resultados sorprendentes, y una larga lista de pacientes que esperan la aprobación del equipo multidisciplinario para su colocación.

La diferencia con otros balones es la composición del balón, la posibilidad de reajustarlo y claramente la durabilidad dando mayor tiempo para lograr el peso deseado.

Nuevo centro multidisciplinario

La especialista brindó a El Territorio el adelanto de que próximamente se pondrá en funcionamiento en nuestra provincia un nuevo centro multidisciplinario para el tratamiento de todas las patologías digestivas, incluido el tratamiento para la obesidad, desde la primera consulta hasta el tratamiento definitivo y con todos los métodos complementarios de última generación, con tecnología de avanzada, para el tratamiento de las mismas.