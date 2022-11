A tres años del asesinato de Reynaldo Andrade, la familia continúa pidiendo justicia

miércoles 30 de noviembre de 2022 | 12:45hs.

Al cumplirse tres años del asesinato de Reynaldo Andrade en manos de dos efectivos de la policía; la familia continúa pidiendo justicia para que los culpables paguen por lo hecho.

El confuso episodio que le costó la vida a Andrade ocurrió el 13 de noviembre del 2019, en una zona conocida como Colonia San Ignacio en la localidad de El Soberbio. Allí dos efectivos de la policía quienes se encontraban de civil abrieron fuego contra un automóvil el presumieron que se trataba de un contrabandistas.

La familia pide que la causa no quede impune y piden que se aceleren los tiempos para el juicio. Además indicaron que días atrás recibieron otro golpe duró al fallecer la madre de la víctima. “La perdimos sin que se haga justicia por la muerte de su hijo”.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Pablo Andrade, hermano de la víctima contó en que situación está la causa.

“Tengo entendido que los policías involucrados están detenidos, procesados en un penal exclusivo para gente de las fuerzas en Loreto”, manifestó el hombre y añadió “la causa ya está en la instancia para ser elevada a juicio, pero aún resta definir la fecha”.

La familia pide que se acorten los tiempos del proceso judicial, aludiendo que los abogados de los defendidos vienen apelando la causa hace mucho tiempo. “Nosotros lo que no queremos es que pase el tiempo y el aso quede impune. Esperemos que se acelere la justicia, porque mi mamá era una persona enferma cuando mi hermano estaba vivo, él vivía al lado y la cuidaba. Ella siempre lloraba y pedía que se haga justicia, que no se quería morir sin que antes se haga justicia. Luchamos hace tres años, pero lamentablemente hace unos quince días perdimos a mi mamá, se fue sin ver que se haga por su hijo”, declaró.

Los hechos y los involucrados

Por otra parte, Pablo recordó cómo fue la secuencia en el cual su hermano terminó sin vida, confirmó que los autores del hecho eran policías y negó que el hermano era un contrabandista.

“Fueron dos policías de El Soberbio están estaban en actividad en el comando, ese día no estaba en actividad sino de franco de servicio”, comenzó diciendo el hombre. “Ellos lo que en principio dijeron fue que mi hermano era contrabandista, que lo seguían y estaban en una persecución, pero ellos ese día estaban totalmente civil, habían salido de la guardia de la mañana. Estaban con auto particular y vestidos normalmente como cualquier persona común y corriente”, añadió.

Según las declaraciones de los acusados, entre ellos y la víctima hubo una persecución y posterior enfrentamiento con disparos, versión que fue descartada por las pericias realizadas por personal de Gendarmería Nacional.

“Supuestamente mi hermano saco un arma. Eso está aclarado, que es totalmente mentira, porque las pericias dicen totalmente lo contrario, mi hermano recibió un tiro a quemarropa en la cabeza, en la nuca en un sentido casi contrario de lo que es un enfrentamiento de costado como ellos dicen”, explicó Pablo y añadió “no sabemos por qué ellos fueron a matarle a mi hermano, fueron a ejecutar a mi hermano. Si él tenía una orden de captura porque no fueron a detenerlo, hoy en el año 2022 la policía tiene que estar capacitada para realizar una detención. Pero en este caso mandaron a dos locos a matar”, sentenció.

“El pedido de justicia no termina nunca, nosotros queremos que sean condenado como establece el Código Penal para una persona que cometa tan aberrante hecho, como es esto que le hicieron a mi hermano, porque a mí nadie me saca de la cabeza como lo dije de un principio ‘ellos fueron directamente a matarlo mi hermano en un camino terrado donde pensaron que nadie iba a saber’. Nuestra duda es que no sabemos por qué realmente hicieron eso, si alguien los mandó o si ellos tenían algún problema con mi hermano; únicamente mi hermano y ellos saben bien lo que paso”, finalizó.