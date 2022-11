El "patrón" Bermúdez niega haber dejado el Consejo de Fútbol de Boca

"Una vez que terminó el torneo argentino tuve que partir a Colombia donde viven mis padres, debido que durante todo el año tuve que manejar a la distancia una situación difícil: mi padre padece una enfermedad complicada en lo mental", señaló el ‘Patrón’. "Hoy mi necesidad personal es acompañar a mis viejos pero estoy orgulloso de pertenecer al Consejo de Fútbol. Voy a seguir apoyando a la distancia, a nivel internacional o cuando los tiempos o la salud de mis viejos lo permitan".

Se desbarata así la suposición de una ruptura en la interna del Consejo: "No he tomado licencia, sigo haciendo una labor administrativa a la distancia, que es mi responsabilidad, sigo pendiente en los aspectos deportivos de cada categoría. Dejé las directivas del Vicepresidente y soy parte del Consejo, no me he desvinculado», concluyó Bermúdez.