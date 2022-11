Bélgica: desmintieron rumores de peleas en el plantel

miércoles 30 de noviembre de 2022 | 9:15hs.

La selección de Bélgica vive momentos tensos en el Mundial de Qatar tras los rumores de peleas entre sus futbolistas más importantes, por lo que Thibaut Courtois y Eden Hazard hablaron en la conferencia de prensa antes del encuentro frente Croacia y negaron los problemas.



El conjunto de Roberto Martínez deberá vencer a Croacia para avanzar a los octavos de final, o bien empatar y esperar una goleada de Canadá, ya eliminado, a Marruecos.



A dos días del encuentro, Courtois y Hazard pidieron hablar en conferencia y se presentaron ante los medios. El primero en hablar fue el delantero, quien remarcó: “No ha habido peleas. Tuvimos una reunión todos los jugadores con el cuerpo técnico y nos dijimos a la cara lo que pensamos. Todos estamos unidos. Se escuchan cosas que no son ciertas. Es un momento complicado por la derrota, pero todos estamos dispuestos a trabajar juntos”.



Además. reconoció que no está teniendo un buen presente y señaló: “Es uno de los momentos más difíciles de mi carrera, pero no creo que vaya a ser mi último partido con la selección, creo que vamos a ganar y vamos a llegar muy lejos".



Luego habló Courtois y fue más duro que el delantero. “Yo fui el primero en entrar en el vestuario. Estaba muy enojado. Pasé allí 20 minutos y no pasó nada. El entrenador habló un momento y eso fue todo. El problema es que se dicen demasiadas mentiras”, explicó el arquero.



Los medios europeos hablaron de una fuerte pelea en una práctica del seleccionado belga entre Kevin De Bruyne y Hazard, en la que intervino Romelu Lukaku, quien no juega el torneo por estar lesionado.



Según informó un importante medio francés, De Bruyne y Hazard -después habría aparecido también Jan Ver Vertonghen-, se engancharon en el vestuario hasta que apareció Lukaku y los separó en un ambiente lleno de tensión a solo días de que se juegue el partido con miras a los octavos de final.



La selección belga está tercera del Grupo F con tres puntos y en su última presentación sufrió ante Marruecos, que dio uno de los golpes en Qatar 2022 al vencerla por 2 a 0.



De Bruyne ya había dado señales de la crisis luego de sus palabras: "¿Ganar el Mundial de Qatar? No tenemos posibilidades, somos demasiado viejos. Nuestra oportunidad era en 2018. Hemos perdido jugadores y los nuevos no son tan buenos", dijo la figura del club Manchester City, de Inglaterra.

Otro que fortaleció esos rumores de conflicto en el vestuario, fue el defensor Jan Vertonghen que declaró "Supongo que atacamos mal porque también somos demasiado viejos adelante", luego de la derrota ante Marruecos.



Bélgica, que tiene 3 puntos, enfrenta el próximo jueves desde las 12 (hora Argentina) a Croacia con 4 unidades en el estadio Ahmed Bin Ali.