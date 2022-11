Covid-19: Vizzotti aseguró que no volverán las restricciones

miércoles 30 de noviembre de 2022 | 2:30hs.

Se registra en todo el país en las últimas semanas un aumento sostenido de los casos de Covid-19. El último reporte semanal emitido por el Ministerio de Salud de la Nación dio cuenta de que los nuevos contagios pasaron de 2.206 en la semana del 13 al 20 de noviembre a 3.323 entre el 20 y el 27, lo que representa una suba de 50,63%. Las víctimas mortales, en tanto, habían sido seis en el parte de hace siete días, mientras que en este nuevo se contabilizaron ocho.

Ante este escenario, varios distritos como la provincia de Buenos Aires comenzaron a sugerir nuevamente el uso de barbijos y en la región, Brasil impuso su utilización en aeropuertos.

Sin embargo, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró ayer que no volverán al país las medidas de obligatoriedad del uso de barbijo o tapabocas, distancia social, límites en la circulación de personas o cualquier otra disposición que se dictó en tiempos de cuarentena.

“Ya no habrá medidas restrictivas porque estamos en una etapa totalmente distinta, ya sea porque las personas tuvieron Covid-19 más de una vez o por la vacunación no hay posibilidades de desborde del sistema de salud, lo que tenemos que tratar en esta etapa es de salvar la mayor cantidad de vidas posibles y eso es con la vacuna”, señaló Vizzotti a El Territorio.

Las declaraciones de la funcionaria nacional se dieron en el marco de una visita a Posadas donde encabezó y observó de cerca distintas políticas públicas que aplican en conjunto la Nación y Misiones.

“Las medidas restrictivas eran porque existía una posibilidad concreta de desborde del sistema de salud como vimos en otros lugares donde había que elegir a quien darle un respirador y donde la gente fallecía en sus hogares, eso lo vimos en sistemas de salud más robustos que el nuestro. Así que esa etapa está superada gracias a la vacunación y lo que necesitamos ahora es que la mayoría de las personas que tienen más riesgo de complicaciones y fallecer se vacunen para minimizar ese riesgo”, agregó.

Luego, consultada sobre a qué se debe este aumento de contagios, explicó: “Es lo que sabíamos que iba a pasar, el virus no se puede eliminar. Es un virus cuya infección natural no genera inmunidad de por vida como otras enfermedades, como el sarampión o la hepatitis A. La vacuna no protege contra el 100% de las enfermedad y tampoco provee inmunidad de por vida. Vamos a seguir teniendo Covid-19, el virus va a ser parte de los virus respiratorios que circulan todos los años en Argentina y en el mundo. Tienen generalmente estacionalidad en invierno, pero el Covid-19 también demostró que tiene un aumento de casos en verano”.

También aclaró que actualmente “no es predominante el Sars-Cov-2” y está circulando con otros virus respiratorios como la influenza, adenovirus, metapneumovirus, entre otros.

“Lo que necesitamos para que eso siga sucediendo y no perder la inmunidad que nos dieron las vacunas es que la población siga recibiendo los refuerzos -de vacunas anticovid- si pasaron más de 120 días de la última dosis, sobretodo mayores de 50 años, personas que tienen condiciones de riesgo, personal de salud, fuerzas de seguridad y armadas, docentes, recibir el refuerzo para reforzar la inmunidad para que si tenemos Covid-19 no tengamos hospitalizaciones y no peligre nuestra vida”, finalizó.