Tinelli pasea por Qatar y lo confunden con ex futbolista

miércoles 30 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Desde hace ya algunos días, Marcelo Tinelli está instalado en Qatar junto a su hijo menor Lorenzo, su primo hermano Luciano El Tirri Giugno y algunos amigos como Pablo Chato Prada y Federico Hoppe. En un paseo el conductor fue sorprendido por una turista estadounidense que le pidió una foto. “No me conoce”, le decía Marcelo al Tirri, quien se encargó de tomar la foto con el teléfono de la señora. “¿Por qué una foto con él?”, quiso saber el ex fundador de Los Fabulosos Cadillacs. “Porque el otro día vine y me dijeron que era un ex jugador”, respondió la señora en español, con acento. Todo quedó registrado en las Instagram Stories del conductor, quien se rio de la situación y, de todas formas, se prestó a la foto.