Presentaron una guía de cómo comunicar con perspectiva en niñez

martes 29 de noviembre de 2022 | 11:13hs.

Se presentó una guía para tratar casos de abusos en menores. La guía que es de un programa nacional busca de lograr coberturas respetuosas y que cuenten con la información necesaria en relación a la prevención del abuso sexual.

La guía fue elaborada por la “Red por la Infancia” con el apoyo de organismos internacionales especializados en violencias contra niñas, niños y adolescentes.

“Se trata de eliminar el pensamiento de que los niños son objetos y eliminar el morbo a la hora de hablar de abusos en menores, eso comenzará a cambiar el paradigma del pensamiento”, manifestó Silvia Orgini médica psiquiátrica de niños.

“Esta guía nace como parte de una discusión global sobre este problemática que va creciendo con el pasar de los días. Una de cada tres niñas es víctima de algún tipo violencia y uno de cada 13 niños es víctima de abuso sexual antes de la adolescencia. Y la pandemia agravo mucho esta situación”, Paula Wachter, Directora Ejecutiva y Fundadora de Red por la Infancia.

Entre otras cosas, esta guía cuenta con diez claves para tratar una noticia de abuso sexual:

* Trabajar este tipo de noticias con una perspectiva en niñez, género y derechos humanos.

* Centrarse en la información socialmente relevante que trascienda los casos particulares y mostrar la magnitud de la problemática.

* Nunca culpabilizar a chicas y chicos por la violencia de la cuales son víctimas y no responsables.

* Colocar la culpa donde tiene que estar: en los abusadores.

* Evitar la revictimización y no hacer foco en el morbo. No difundir datos sobre la identidad o imágenes de niños, niñas y adolescentes víctimas.

* Desarmar las creencias erróneas, no caer en estereotipos de género ni en argumentos falaces como el falso síndrome de Alineación Paternal (SAP).

* Usar lenguaje adecuado (no es “menor”, no es “caricias”, no es “coito” etcétera) y conocer las nuevas legislaciones.

* Buscar diversidad de fuentes, profesionales idóneos y darles voz a las y los protagonistas (sobrevivientes de abuso, madres protectoras).

* Recordar que las noticias también pueden ser buenas y reparadoras para las víctimas.

* Dar siempre información de servicio sobre mecanismos de denuncia y asistencia.

“El foco es el chicas y chicos, evitar el morbo. Hay que ponerse en el lugar de los chicos, mirando sobre todas las cosas el derecho de ser oídos”, manifestó Facundo Hernández, Defensor adjunto de la defensoría del niño, niña y adolescentes.

“La realidad convoca también a los comunicadores, porque pueden salvar vidas. El mito de que los niños mienten, está demostrado científicamente, que los niños no mienten. Las mentiras son fácilmente detectables porque los chicos no pueden fantasear un acto sexual adulto”, cerró Silvia.

Para finalizar, la guía brinda una mirada a la sensibilidad del tema, la indignación que suele causar y la complejidad de la problemática. “Si no se usan las palabras adecuadas para describir determinadas situaciones las coberturas sobre maltratos en la niñez y en particular acerca de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes revisten cierto grado de dificultad para las y los periodistas”.