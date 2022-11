Eric Dier: el defensor inglés que toma mate en Qatar

Un video del defensor se hizo viral cuando mostró el set de mate que llevó a Qatar y contó que su fanatismo es gracias a jugadores argentinos. “Es una adicción”, dijo en una entrevista que brindó junto a Harry Kane.

“Empecé a tomar mate en Portugal, con algunos compañeros argentinos”, contó Dier en un video compartido en las redes sociales oficiales de l equipo inglés, en el que mostraban las pertenencias que llevaron a la Copa del Mundo. Dier agarró su mochila y sacó un set de mate. No obstante ello, el defensor no develó quienes fueron esos compañeros argentinos que lo hicieron enamorar del mate.

“Es una adicción, lo llevo a todos lados”, aseguró, y agregó que suele tomarlo junto al futbolista irlandés Matthew James Doherty, también del Tottenham. “Es verdad, lo lleva a todos lados”, agregó Harry Kane, capitán de Inglaterra. “Yo lo probé pero no es para mí. Algunas cosas no son para ciertas personas. Yo soy un hombre de café. El mate es demasiado desordenado y prepararlo lleva mucho tiempo”.

Dier reconoció que si bien no es fácil la preparación y llevarla de un lado a otro es un asunto complicado, “vale la pena”. “Es como un té verde fuerte, que tiene el mismo efecto que un café. Realmente te despierta, si no tomo uno a la mañana me siento dormido”, aseguró.

