La Cesane en desacuerdo con la medida que limita el aumento del precio de los combustibles

martes 29 de noviembre de 2022 | 10:45hs.

El ministro de Economía, Sergio Massa, junto a la secretaria de Energía, Flavia Royon, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, se reunieron este lunes con las principales empresas de venta de combustible. A la salida, Royón hizo oficial que habrá un acuerdo de precios para el sector.

De esta manera, los combustibles integrarán el programa de Precios Justos durante cuatro meses con aumentos limitados al 4%, en los primeros tres meses y del 3,5% en el último.

Al respecto, Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane), dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó: “Estamos en desacuerdo con la medida porque no nos incluyeron, no fuimos convocados para discutir. Esto se arregló entre las petroleras y el Estado y los beneficios son para ellos, a nosotros siempre nos usan de castigo, nos ponen las medidas”.

“El Estado congela un 4%, cree que con esta medida van a solucionar y nosotros descreemos de eso, todas las medidas no resultaron nunca, no nos consultaron a nosotros, los beneficios que obtienen las petroleras es que no pagan el ICL, van a tener la posibilidad de importar aceites sin impuestos, van a tener la posibilidad de recibir dólares al precio oficial para importar gasoil sin impuestos, entonces todos los beneficios son para las petroleras y no para nosotros”, destacó.

Además recordó que las estaciones de servicio vienen con un atraso de un 30 por ciento en el precio de los combustibles, “desde la pandemia y esto nos vuelve a marginar. Entonces nuestro márgenes se siguen estrechando cada día más y nuestros costos cada vez son mayores porque va a la par de la inflación tanto salario, como energía, como indumentaria, como elementos de higiene, como papelería, todo, pero nuestros precios están congelados desde hace ya tres años”.

“Además tenemos una resolución por las tarjetas de crédito que nos tienen que cobrar como le cobran en todos los países limítrofes que es el medio por ciento y pagan a las 48 horas pero acá no, nos cobran el 1,5 por ciento y nos pagan a los 15 a 18 días, siempre las estaciones de servicio estamos con el riesgo de cerrar”, detalló.

A pérdida

Jalaf por otra parte evidenció que es cotidiana en la tierra colorada que en la tercera semana del mes no hay combustibles, “si tengo un precio congelado no tengo cantidad para aumentar ese volumen, siempre se trabaja a pérdida. Misiones ha aumentado las ventas, ha mantenido en los sitios clave y eso mantiene el volumen general pero en el interior de la provincia está faltando gasoil”.