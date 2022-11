El movimiento turístico potenció el crecimiento de alojamientos por día

martes 29 de noviembre de 2022 | 6:06hs.

La actividad turística en Misiones viene registrando a lo largo del año una fuerte demanda, con elevados porcentajes de ocupación hotelera en diferentes municipios. En fechas puntuales, como los fines de semana, las plazas trabajan al tope de su capacidad y esto obligó en varias ocasiones a que en Posadas se abriera la inscripción de alojamientos complementarios, de casas y departamentos particulares, en pos de satisfacer el creciente arribo de visitantes a la capital provincial.



Según datos de la Dirección de Turismo de Posadas, actualmente hay 32 propiedades inscriptas que se suman en el caso que la ocupación hotelera llegue al 100% y, de cara a la temporada de verano, se trabaja en el control de los inmuebles en materia de calidad y disponibilidad de servicios. En este contexto, en el Concejo Deliberante se trabaja en una iniciativa que apunta a registrar inmuebles familiares que presten el servicio de alquiler por un tiempo determinado en el afán de cubrir la gran demanda de alojamiento por parte de los turistas.



A la par, de manera particular, diversos propietarios de departamentos y de casas se vuelcan a esta iniciativa, al indicar que el alquiler por jornada brinda mayor rentabilidad que uno que se realiza de forma mensual. Si bien los precios de las locaciones temporarias varían dependiendo de los servicios que se ofrecen y la ubicación del inmueble, el promedio ronda los 6.000 pesos.



Con ello, el turismo se prepara para una nueva temporada de verano que trae muchas expectativas, del que se espera repetir los números registrados meses atrás y que se genere un impacto económico importante en Posadas.



Al respecto, Jonatan Rodríguez, director de Turismo de la capital provincial, manifestó que “los alojamientos complementarios son una herramienta para que el turista disfrute de la ciudad y que duerma bien cuando hay una ocupación a pleno en los hoteles. Ese segmento reconoce al turismo como una fuente de ingreso, es una actividad que viene en crecimiento y se ve como una oportunidad de tener alojado en una casa o departamento a un turista a disposición”.



En cuanto a la cantidad, comentó a El Territorio que actualmente 32 inmuebles forman parte del registro y señaló que “se fueron incorporando a lo largo del año. En Semana Santa o cuando vino el Turismo Carretera (TC) a Posadas se habilitó este registro y se fueron sumando algunos más. Otro momento clave fue la temporada de invierno, cuando se registró una fuerte afluencia de turistas a Posadas”.



“Siempre existió, pero lo que vimos en diferentes momentos de la temporada es que se cubrieron las plazas hoteleras al haber demasiados visitantes”, añadió.



Los requisitos son varios, pero la clave es observar la calidad del inmueble y los servicios que ofrece para el turista. “Lo que solicitamos es que se complete un formulario, mandar fotos de la propiedad, de las habitaciones, de los baños, del wifi y ver si se tiene disponibilidad de alojamiento. Si cumple los requisitos, se lo incorpora”, precisó sobre las características a tener en cuenta.



Después, recordó que desde el Concejo Deliberante capitalino se trabaja en un proyecto de ordenanza para la creación del Registro Único Complementario de Casas de Alquiler Temporarios (CAT) y de Departamentos de Alquiler Temporarios (DAT).



Al respecto, precisó que “es un proyecto de ordenanza y se está trabajando con el Concejo la iniciativa, que tiene que ver con la forma de incorporar más alojamientos. Se está analizando qué se va a solicitar a los propietarios de los inmuebles, además de algunas sugerencias que vengan desde el Ejecutivo, el pago de impuestos”, entre otros aspectos.



Rentabilidad

En los últimos años, cada vez más propietarios de departamentos y de casas deciden volcar sus casas para el alquiler temporario, es decir, por jornada. Esto se potenció aún más después de la pandemia por Covid-19, en medio de la fuerte demanda turística.



Al respecto Mauricio, del alquiler temporario M&M House en Posadas, manifestó a este matutino: “Venimos de mucho tiempo de trabajo y demanda. Después de la pandemia repuntó un montón con gente de diferentes puntos de la Argentina”. Luego, aclaró que el alquiler temporario no es la fuente principal de ingreso, pero que “resulta más rentable tener un departamento alquilado por día que de manera mensual”.



En este punto, señaló que el inmueble ofrecido para el turismo puede recibir hasta tres visitantes y el alquiler por día llega a los 6.000 pesos, o un pago de 2.000 pesos por persona.



“Genera una rentabilidad, aunque hay veces que uno tiene que resignar un poco el precio final para mantenerlo ocupado y ofrecer una posibilidad para el turista. Tener un emprendimiento de esta característica te saca de lo cotidiano, porque tomamos contacto con gente que viene a disfrutar y te permite conocer gente de todo el país y del mundo enteró”, manifestó Mauricio.



Por su parte Miguel, quien tiene departamentos en alquiler por día sobre calle Berón de Astrada, en Posadas, comentó a este matutino: “Estamos entrando en una época de temporada alta y con una demanda sostenida. Alquilar departamentos resulta una opción que si bien no llega a ser una solución laboral, es una ayuda económica bastante interesante”.



Después, comentó: “Si uno termina haciendo cálculos, el alquiler de un departamento para cuatro personas resulta siendo mucho más económico que el pago de un hotel”, y que “los precios tienen que ver mucho dependiendo de la cantidad de personas; en mi caso tengo departamentos que permiten que hasta cinco personas estén bien cómodas y el cálculo promedio por persona sería de 2.000 pesos, con departamentos que cuentan con todos los servicios necesarios”.



De cara a la temporada de verano que se aproxima, manifestó: “Tenemos muchas expectativas de que el movimiento en materia de turismo va a ser muy bueno, pero lo que no podemos saber es cuánto terminará siendo el precio final porque los servicios vienen todos los meses con aumentos y también que si se registra algún tipo de rotura termina saliendo muy costoso cuando hay que reponer y eso termina impactando en cualquier tipo de ganancia. Pero sí, resulta una salida económica más además del trabajo que hay, y serán meses de mucho trabajo”.

En cifras

$6.000 El precio total en promedio por día de un departamento con todos los servicios incluidos. En algunos casos, el cálculo se hace por persona, de 2.000 pesos.

32 Es la cantidad de propiedades inscriptas en el registro de alojamientos complementarios de Posadas, disponible si la ocupación hotelera llega al 100%.