De cara a Polonia, Scaloni no dio pistas del 11 titular

martes 29 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

El plantel del seleccionado argentino completó ayer un nuevo entrenamiento de cara al partido de mañana contra Polonia con Lionel Messi a par de sus compañeros y con un clima de alegría similar al de los días previos al debut en el Mundial de Qatar 2022.



El director técnico Lionel Scaloni tuvo a disposición a los 26 futbolistas pero como sucedió en la previa de México se tomará un día más para definir el equipo que enfrentará a Polonia mañana desde las 16 en el estadio 974.



La victoria ante México (2-0) representó mucho más que los primeros tres puntos para la Albiceleste en el grupo C, ya que el plantel se liberó y recuperó la alegría que se sentía en el ambiente en los días previos al fatídico debut con derrota contra Arabia Saudita.



La práctica fue a puertas cerradas pero desde la AFA difundieron varias imágenes de los jugadores entrenándose con un semblante mucho más relajado y alegre.



En el cuerpo técnico consideran que las jornadas como la que tuvieron el domingo con la visita de familiares y amigos, que concluyó con el tradicional asado de cena, pueden sumar más que una práctica.



No obstante, Scaloni, Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala y Matías Manna no desaprovechan las casi dos horas diarias de trabajo en cancha con los futbolistas ya que sacan conclusiones que después se debaten en las reuniones internas del grupo.



La actividad del entrenamiento programado para a las 18 de Doha (12 de Argentina) contó con la habitual entrada en calor bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín y con los cuatro arqueros.



Luego, Scaloni dispuso ejercicios con pelota para trabajar la tenencia y la definición y partidos de fútbol en espacios reducidos.



Lionel Messi, quien disputó los más de 180 minutos de los primeros dos partidos, vistió pechera naranja, al igual que Ángel Di María, y participó de todo el entrenamiento con normalidad.



Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez compartieron el equipo de pechera amarilla.

Mac Allister tuvo un buen partido y mantendría la titularidad. Foto: prensa selección

Scaloni todavía no paró un probable equipo y recién hoy despejará las dudas que rondan desde que terminó el trascendental triunfo ante el seleccionado que conduce Gerardo Martino.



Los cambios que se perfilan son el ingreso de Fernández, autor del golazo para el 2-0, y el regreso a la titularidad de Nahuel Molina por Montiel en el lateral derecho.



En el análisis que realizaron del partido el entrenador santafesino y sus colaboradores quedaron conformes con la actuación de Alexis Mac Allister y no se descarta que pueda seguir entre los titulares.



Esa posición de volante interno por izquierda que dejó libre la ausencia por lesión de Giovani Lo Celso es en la que más variantes realizó el cuerpo técnico ya que por allí pasaron cuatro jugadores en dos partidos: Alejandro Gómez, Julián Álvarez, Mac Allister y Exequiel Palacios.



En tanto, como volante central ya jugaron Leandro Paredes, Enzo Fernández, Guido Rodríguez y nuevamente el ex River y actual jugador de Benfica, de Portugal.



Para definir el equipo, Scaloni también tendrá en cuenta las principales características de Polonia, un equipo que varió de sistema y de nombres en los dos primeros partidos del Mundial de Qatar 2022.



Contra México dejó solo arriba a Robert Lewandowski y frente a Arabia Saudita utilizó a otro delantero de gran porte físico como Milik (1,86 metros) que juega en Juventus con Di María y Paredes.



El sector izquierdo de la defensa también deberá estar alerta ante las subidas del lateral derecho Matty Cash, compañero de Emiliano Martínez en Aston Villa.

Wieteska: “A Messi no tenemos que darle un segundo”

El defensor de la selección de Polonia Mateusz Wieteska declaró ayer a los medios de su país que la clave para ganarle a Argentina es que a Lionel Messi “no darle un segundo”, desde la concentración del seleccionado europeo.



El zaguero ya sufrió a la Pulga en el comienzo de la Ligue 1 2022-23 con la camiseta de Clermont. Encuentro que se remonta al 6 de agosto pasado, cuando PSG lo goleó 5 a 0 como visitante.



“Su ofensiva es impresionante, pero definitivamente estaremos bien preparados para este partido. Y repito, será clave no darle ni un segundo a Messi”, explicó Wieteska, suplente en los primeros dos partidos. Y agregó: “Messi es definitivamente uno de los mejores futbolistas del mundo. Hay que jugar cerca de él, no darle espacio. Es un jugador que siempre tiene el balón bajo control y puede crear una amenaza en cualquier momento. Hay que prestar atención a estos aspectos. Puede crear una amenaza en cualquier segundo”.

La Pulga vs. Lewandowski

Como ningún otro, el duelo entre Argentina y Polonia enfrenta a dos estrellas maduras que todavía brillan en las grandes Ligas de Europa, respaldadas por un impresionante historial de títulos, goles y premios.



Messi ganó en 2009 el primero de sus siete Balones de Oro, lo que representa un récord nunca antes vist y acaso una marca que difícilmente se pueda igualar en el corto plazo. Con 35 años, Messi registra la impactante estadística de 778 goles en 998 partidos, sumadas sus presentaciones en Barcelona, PSG y la Selección.



Un promedio de anotación de 0,79 tantos por juego, al que Lewandowski se le acerca con 0,72 (604 en 831 encuentros) a lo largo de su trayectoria en Znicz Pruszkow, Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Barcelona y el seleccionado.



Messi, ganador de 41 títulos, fue seis veces propietario de la Bota de Oro en Europa, un premio que el polaco le arrebató las últimas dos temporadas.



El argentino la consiguió en la campaña 2009/10 (34 goles), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37), 2017/18 (34) y 2018/19 (36), siempre como futbolista de Barcelona; mientras que polaco se la adjudicó en 2020/21 (41) y 2021/2022 (35) durante su etapa en Bayern.



Messi batirá ante Polonia un nuevo récord: quedará como el futbolista argentino con más partidos en la Copa del Mundo (22), por encima de Diego Maradona (21).