Portugal tuvo revancha y comprometió a Uruguay

martes 29 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

Portugal se convirtió ayer en el tercer clasificado para los octavos de final del Mundial Qatar 2022, al vencer a Uruguay 2-0 en el estadio Lusail, por la 2° fecha del grupo H.



El seleccionado luso, que se tomó revancha de la eliminación que le propinó Uruguay en los octavos de final del Mundial 2018, se sumó a Francia y Brasil por un doblete del mediocampista del Manchester United Bruno Fernandes, consumado con un centro que engañó al arquero Sergio Rochet frente a la carga de Cristiano Ronaldo y luego con un penal sancionado tras una mano de José María Giménez.



Pese a no impactar el balón, CR7 festejó como propia la primera conquista, acaso por el deseo de alcanzar al legendario Eusebio (9) como mayor anotador portugués en la historia de la Copa Mundial de la Fifa (Cristiano lleva 8).



Uruguay (1), sin victorias ni tantos en sus dos presentaciones, definirá su futuro en Qatar 2022 el próximo viernes cuando enfrente a Ghana (3), de momento escolta de la zona. La Celeste debe ganar y esperar que Corea del Sur (1) no venza a Portugal (6) o bien que lo haga por una diferencia de dos goles que sea menor a su eventual triunfo.



En el mejor de los casos, de conseguir su boleto como H2, el seleccionado rioplatense jugará octavos casi con seguridad ante el pentacampeón Brasil, que tiene prácticamente garantizado el primer puesto del grupo G.



La victoria previa de Ghana sobre Corea del Sur le aseguró a Uruguay llegar con vida a la última fecha, lo que aplacó sus ambiciones de ataque frente a un rival de mayor riqueza en ese aspecto.



La ocasión más clara de gol hasta la apertura del macador fue favorable a Uruguay y estuvo en los pies de Rodrigo Bentancur, que un rato antes quedó al filo de la expulsión por una prematura tarjeta amarilla y una posterior falta que fue perdonada por el árbitro iraní Alireza Faghani.



Iban 32 minutos cuando el ex Boca recuperó de anticipo en propio campo, trasladó la pelota cerca de 50 metros, pasó entre William y Rubén Días y definió al cuerpo de un Diogo Costa oportuno para reducir al ángulo de definición.



Con el resultado desfavorable, Alonso abandonó los recaudos y mandó a la cancha a jugadores más ofensivos: Matías Pellistri, Georgian De Arrascaeta y Luis Suárez puntualmente. Con ellos, Uruguay estuvo más cerca del gol, por caso cuando el palo izquierdo devolvió un remate de Pellistri. Pero faltó precisión y Portugal lo definió tras un polémico penal (VAR mediante) por una mano de Giménez dentro del área.