Otra cita histórica

martes 29 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

“Tenemos las mejores expectativas, sabiendo que es una competencia que no se juega todos los días. Debemos estar preparados, ir al 100 por ciento y sin excusas, es lo que le transmití a los muchachos”, subrayó el entrenador Fabio Demti en la previa a la participación de Oberá Tenis Club (OTC) en cuartos de final de la Liga Sudamericana de básquet, cuando se mida ante San Martín de Corrientes.



El partido se disputará desde las 18.30, en el estadio de Obras Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires, sede del Final 8. En tanto, los hinchas y simpatizantes locales podrán ver el juego en pantalla gigante en el estadio de OTC, con entrada libre.



Será otra jornada histórica para el deporte de obereño y misionero, como lo es la participación en sí misma de un equipo de la Tierra Colorada en el certamen continental.



Tras haber sido anfitrión de la primera fase y clasificar a cuartos, ahora el Celeste tratará de meterse entre los cuatro mejores de la competencia.



El Final 8 se disputará desde hoy y hasta el próximo domingo, con la participación de tres equipos argentinos, tres brasileños, un colombiano y un uruguayo.



En la primera ronda se medirán Baurú de Brasil y Titanes de Colombia (a las 13.30), Unifacisa de Brasil y Aguada de Uruguay (16), San Martín y OTC (18.30), Boca y San Pablo de Brasil (21).



Jugarán por el sistema de doble eliminación, es decir que los equipos que ganen dos juegos en cuartos avanzarán a semis, instancia que se disputará el sábado y domingo venideros, en juego de eliminación directa.



Un buen momento

El último viernes el Celeste se impuso como local ante Argentino de Junín por Liga Nacional, donde ostenta un record de 7 triunfos y 3 derrotas.



En tanto, el domingo el plantel viajó a Buenos Aires para disputar el Final 8.



Respecto del partido de hoy, el DT opinó que “San Martín es un equipo duro, que mantiene la base y estructura de juego hace muchos años. A nosotros en general nos ha costado jugar en los enfrentamientos anteriores, pero hoy somos un equipo diferente. Para ser competitivos debemos cometer pocos errores”.



Demti ponderó que “con la llegada de Giorgetti nos aseguramos de una ficha importante, que la querían muchos equipos y por suerte la tenemos nosotros. Hasta el momento mostró en cuentagotas lo que puede darle al equipo, nos está ayudando mucho, él sabe jugar y entiende muy claro lo que pretendemos de él, estamos contentos”.



Sobre el funcionamiento del equipo en Liga Nacional, opinó que más allá de las tres derrotas “me gustan muchas facetas del equipo y otras no, hay mucho por mejorar y eso me alimenta la ilusión porque sé que podemos dar más y crecer”.



Por su parte, Jonatan Torresi coincidió en que San Martín será un rival difícil, por lo que será clave sostener la concentración.



Asimismo, consideró que “los rivales deben prestar atención porque OTC es un equipo que no regala nada y pelea hasta el final cada pelota. En lo personal, me siento bien, me toca aportar llegando desde el banco, pero el entrenador nos da las mismas posibilidades e importancia a todos. Eso es fundamental porque todos entendemos nuestros roles y le damos al equipo lo que haga falta”.