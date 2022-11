Básquet: Campazzo fue cortado por Dallas Mavericks

martes 29 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

Facundo Campazzo fue cortado ayer en forma oficial por los Dallas Mavericks de la NBA, luego de haber jugado apenas ocho encuentros para la franquicia del estado de Texas.



El base del seleccionado argentino, de 31 años, no alcanzó la regularidad pretendida dentro del equipo que dirige el DT Jason Kidd y dejará la máxima liga basquetbolística mundial si en 48 horas no surge otro club que requiera sus servicios. Pasado ese plazo, el jugador será considerado agente libre sin restricciones.



La llegada del también armador Kemba Walker (procedente de Detroit Pistons) a los Mavericks aceleró la salida del cordobés, ex Peñarol de Mar del Plata.



En el estrecho recorrido en Dallas, Campazzo promedió 1,3 puntos; 1,1 asistencias y 0,3 rebotes por partido. Y solamente en uno de los cotejos (ante Houston Rockets hace una semana), el base dispuso de casi 23 minutos de rodaje.



Durante la jornada, los principales periodistas estadounidenses que cubren la actividad de la NBA comenzaron a deslizar como cierta la posibilidad de que Facu fuera declarado prescindible por la entidad texana. Y fue el propio equipo de comunicación del basquetbolista que brindó la noticia asegurando que Dallas Mavericks decidieron cortar el contrato de Campazzo.