“Somos demasiados viejos adelante”: explotó la interna en Bélgica

martes 29 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

La concentración de la selección de Bélgica es una caldera en estos momentos. La interna en el vestuario explotó después de la sorpresiva derrota 2 a 0 ante Marruecos, que dejó a los europeos al borde de la eliminación en el Mundial.



Todo comenzó con las declaraciones de Kevin De Bruyne a The Guardian donde confesaba que no se veía candidato en la Copa del Mundo: “No hay posibilidad, somos demasiado viejos. Creo que nuestra oportunidad era 2018. Tenemos un buen equipo, pero está envejeciendo”.



Pero, por lo visto, las declaraciones no le cayeron bien a sus compañeros y el defensor Jan Vertonghen se encargó de dejarlo en claro: “Supongo que atacamos mal porque también somos demasiado viejos adelante”.