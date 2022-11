Expectativa por la declaración de Cristina en la causa Vialidad

martes 29 de noviembre de 2022 | 6:02hs.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dará hoy sus “palabras finales” en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial entre 2003 y 2015, informaron fuentes allegadas a la ex jefa de Estado.



La propia ex mandataria lo dejó entrever a través de una publicación que subió a su cuenta personal de Twitter donde puso la frase “Mañana -por hoy- a las 9.30 en el juicio de Vialidad: ‘últimas palabras’. Así le dicen…”, acompañado del link en el que se podrá ver la audiencia.



Será la tercera vez que la vicepresidenta hable en este juicio: la primera fue en su indagatoria en diciembre de 2019 y la segunda fue en septiembre cuando intervino en el alegato de su defensa, oportunidad en la que se valió de su condición de abogada. En ésa ocasión, que habló la ex mandataria, el 23 dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron “un claro a caso de prevaricato”.



La de hoy será la segunda jornada dedicada a las palabras finales de los imputados dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto,cuya fecha debería anunciarse durante la jornada. Por ello, los jueces del tribunal trabajan en suma reserva sobre la resolución del caso.



De conocerse la sentencia durante la primera o la segunda semana de diciembre, los fundamentos se conocerían recién en febrero o marzo del año próximo, después de la feria judicial.



La vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y en ese momento se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.



La causa

El juicio, que comenzó en mayo de 2019, entró en su etapa final la semana pasada, luego de que finalizara el periodo de presentación de pruebas y los alegatos, en el que los fiscales Luciani y Mola pidieron una condena para Cristina Kirchner de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.



Después comenzó el tiempo de las palabras finales: el momento en el que los acusados pueden -o no- hablar por última vez antes del veredicto. El viernes pasado participaron el empresario Lázaro Báez y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, dos de los principales acusados.



En tanto, en la audiencia hoy, además de la ex presidenta, también podrán hablar el ex titular de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro; el ex funcionario del Ministerio de Planificación y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; y el ex secretario de Obras Públicas José López.



En esta causa, puntualmente, se investiga el presunto direccionamiento de los contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez entre 2003 y 2015, es decir, durante los gobiernos kirchneristas. El fiscal Luciani acusó a Cristina Kirchner de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Capuchetti inició una investigación por el manejo del teléfono de Sabag Montiel

La jueza María Eugenia Capuchetti promovió ayer una investigación penal sobre la manipulación del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el principal imputado por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.



Lo hizo después de que se conociera un informe de la Gendarmería Nacional que detalló una cadena de responsabilidades que supuestamente involucran a la Policía Federal Argentina y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la manipulación e inutilización del aparato.



En rigor, el teléfono de Sabag Montiel fue secuestrado la misma noche del atentado y llevado al despacho de la jueza, quien ordenó que expertos de la Policía Federal extrajeran su contenido mediante la aplicación de un programa muy utilizado en causas judiciales, el Ufed Premiun, de la empresa israelí Celebrite.



El recorrido del célular



El contenido no pudo ser obtenido en Comodoro Py, pero la jueza recibió una información que indicaba que la Policía de Seguridad Aeroportuaria disponía de una versión actualizada del programa y que allí podría extraerse el contenido.



El aparato viajó entonces hacia el laboratorio de la PSA en Ezeiza en un vehículo conducido por un custodio personal de la jueza y acompañado por uno de sus secretarios letrados.



El secretario se bajó del vehículo en el camino porque estaba en el trayecto cercano a su domicilio y el aparato continuó viaje con el custodio.



El celular llegó en un sobre abierto, sin la cadena de custodia adecuada al laboratorio de la PSA en Ezeiza, donde los técnicos dejaron constancia de esa situación e intentaron acceder al contenido, pero no pudieron hacerlo y el aparato se reseteó a su estado original de fábrica.