Detectan hasta 150 nuevos casos de VIH cada año, la mayoría en estadío temprano

La detección precoz se convirtió en la principal herramienta de combate contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Conocer la condición de portador permite la pronta adherencia al tratamiento y con ello la posibilidad de alcanzar el estatus de virus indetectable.



Misiones registra oficialmente 1.600 pacientes con VIH (también conocido como HIV por sus siglas en inglés) que están bajo tratamiento. Asimismo, cada año se notifican entre 130 y 150 nuevos diagnósticos, la mayoría en estadío temprano.



El jefe del Infectología del Hospital Materno Neonatal (HMN) y responsable del Programa Provincial de VIH, Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), Fabián Zelaya, en diálogo con El Territorio, señaló: “Estamos en una meseta desde hace varios años y del total de los nuevos diagnósticos, son muy pocos los que llegan en el estadío sida”.



Destacó la accesibilidad a los testeos, por los que se llega tempranamente al diagnóstico lo que significa que si el paciente alcanza adhesión al tratamiento antirretroviral, “puede lograr una carga viral indetectable, es decir, tiene la enfermedad pero no contagia”.



La nueva Ley Nacional N° 27.675 de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, que se aprobó este año, sigue garantizando la confidencialidad de los test.



En el marco del lanzamiento de las actividades por el Día Internacional de Lucha contra el Sida, que se conmemora el 1 de diciembre, Zelaya se refirió a los avances en cuanto al tratamiento de la enfermedad y la necesidad de que la población se realice el test.



“Hoy la industria farmacológica mejoró muchísimo, ya no hablamos de cóctel de retrovirales sino de una pastilla diaria; maduramos mucho desde el punto de vista científico, pero nos falta un poco desde el punto de vista social, sin discriminación”, subrayó.



Como dato altamente favorable en el ámbito local, señaló que desde hace varios años no hay casos de transmisión vertical, es decir, de madre a hijo; sin embargo, sí hay niños en tratamiento.



“No venimos registrando bebés infectados de madres expuestas. Si bien nosotros cerramos los casos, es decir, decimos que un bebé es negativo después del año y medio de control, en lo que va del 2022, que contempla a los nacidos en 2020, no hemos tenido casos positivos”, sostuvo el infectólogo, al tiempo que acotó que este año se registraron “16 embarazos de mujeres positivas, de las cuales nueve se hicieron el diagnóstico durante el embarazo, lo cual habla bien del sistema de salud con una pesquisa precoz; y las otras mujeres que ya sabían que eran HIV positivo y decidieron ser mamás, entonces se les hace el acompañamiento tanto infectológico como neonatológico”.



Consultado respecto de la cifra de gestantes infectadas con HIV comparativamente con años anteriores, respondió: “No hay grandes picos ni grandes descensos, en este aspecto también estamos en una meseta”.



“La efectividad del tratamiento va a depender mucho de la adhesión que tenga esa madre. Cuanto más adherente es esa madre a la medicación, el bebé tiene menor probabilidad de infección. A eso hay que agregarle la profilaxis que se hace en el parto o en la cesárea en los primeros 30 y 45 días para que la infección sea cero”, detalló.



En cuanto a la calidad de vida de quienes no siguen el tratamiento, manifestó: “Tenemos dos tipos de personas, aquellas que no cumplen el tratamiento y terminan en el estadío sida, y están aquellas adherentes al tratamiento y en ese caso no hablamos de personas enfermas, sino que viven con VIH. Son dos cosas muy diferentes”.



Respecto del porcentaje de pacientes que abandona el tratamiento, indicó que es menor al 10%.



El Programa Provincial de VIH, Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) distribuye la medicación antirretroviral de manera gratuita en los diferentes puntos de Misiones, evitando así que los pacientes deban trasladarse a Posadas.



Consultorio Paternar

En el marco de las actividades de sensibilización, se inauguró oficialmente ayer el consultorio Paternar en las instalaciones del HMN, que está destinado al “testeo voluntario para el co-gestante o bien para la familia que acompaña a la gestante en el control prenatal”, sostuvo Zelaya.



El Centro de Testeo de HIV y otras enfermedades de transmisión sexual es una medida preventiva innovadora en la provincia pero con antecedentes y excelentes resultados en otros hospitales del país.



Funciona desde las 7 hasta las 17 para todos los interesados, es de carácter gratuito, voluntario y confidencial.



El médico insistió: “Sabemos que la embarazada está controlada de manera trimestral, pero la idea es ofrecer el test, ya sea al padre del bebé, la mamá o la hermana. Ese lugar está para la familia que acompaña a la embarazada, porque sabemos que cuanto más pronto hacemos el diagnóstico de VIH o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, mejor el pronóstico. Más si hablamos de mujer embarazada, tanto para la mamá como para evitar futuras infecciones para ese bebé”.



“Se le informa al paciente el resultado del test, ya sea positivo o negativo. Si es positivo, estamos hablando de un presunto positivo, porque un test rápido no hace diagnóstico y automáticamente se le realiza una extracción de sangre para la confirmación y en simultáneo se le hace una consejería para evitar confusiones o angustias”, manifestó.

En Argentina, más de 140 mil tienen el virus

Según el último boletín sobre VIH y enfermedades de transmisión sexual del Ministerio de Salud de la Nación, se calcula que se diagnostican 4.800 nuevos casos de VIH por año y habría más de 140 mil personas con el virus en Argentina. De ellos, se estima que el 17% (cerca de 23 mil) lo desconoce (lo que conlleva el riesgo de transmitir el virus a otras personas sin saberlo) y alrededor 3 de cada 10 llegan al diagnóstico recién en etapas avanzadas de la infección, ya cursando una infección oportunista o en contexto de inmunosupresión severa.



Aquellas personas que logran carga viral no detectable en estudios de laboratorio, gracias a haberse diagnosticado tempranamente y haber cumplido el tratamiento antirretroviral, ya no transmiten la infección por vía sexual; en otras palabras, indetectable es igual a intransmisible.



Si bien actualmente se dispone de nuevos métodos de diagnóstico y de tratamiento, esta infección continúa planteando desafíos de salud pública y requiere que no se relajen las estrategias de prevención y diagnóstico.



Cualquier persona sexualmente activa tiene riesgo de contraer infección por VIH. Por eso, la medida considerada más contundente contra el VIH es el uso de métodos de barrera como el preservativo en todas las relaciones sexuales (incluyendo las orales), dado que la transmisión por mantener relaciones sexuales sin protección representa el 98%.

Actividades

Testeos

El consultorio Paternar funciona de lunes a viernes de 7 a 17 en las instalaciones del Hospital Materno Neonatal (HMN).



Lazos rojos

Hoy por la mañana se llevarán adelante tareas de concientización sobre la patología, por lo que recorrerán los diferentes servicios del Hospital Materno Neonatal entregando lazos rojos. Tendrán una participación especial en el pase de la sala de obstetricia.



Ateneo

Mañana por la mañana se realizarán testeos rápidos a los presentes en la sala del HMN.

El cierre de la semana será el 1 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida. Está programado un ateneo institucional y el cierre de la semana.



Actividades en Oberá

Desde la Dirección de Zona Centro Uruguay de Salud se llevarán a cabo testeos rápidos correspondientes al VIH, sífilis y hepatitis B en forma voluntaria y confidencial en la plaza La Equidad de Oberá, de 9 a 12, de forma libre y gratuita, este jueves. Los interesados deberán asistir con su DNI.

“Los niños también se infectan, tenemos varios en seguimiento”

Deschutter, pediatra e infectóloga.

Verónica Deschutter, pediatra e infectóloga, se desempeña en el Hospital de Pediatría Fernando Barreyro, donde realiza el seguimiento de los niños con HIV, y también trabaja en el Hospital Materno Neonatal y en el Programa Provincial de VIH, Sida y ETS. Si bien desde hace varios años, Misiones no registra bebés infectados, hay población pediátrica que está bajo tratamiento para alcanzar carga viral indetectable.



“Tenemos varios pacientes y los dividimos en dos grupos, aquellos que son expuestos al VIH, es decir, que nacen de madres que tienen VIH, que no siempre se van a contagiar y cuando la madre siga el tratamiento. A esos pacientes los seguimos durante un año y medio o dos años y ahí recién podemos descartar la infección o constatar que se hayan infectado. Y después, tenemos otro grupo de pacientes que son los que están infectados, los cuales están en tratamiento” explicó Deschutter en diálogo con El Territorio.



En ese sentido, el Hospital de Pediatría tiene entre 40 y 60 chicos menores de 14 años en tratamiento y seguimiento, provenientes de diferentes puntos de Misiones.



“Muchas veces se piensa que los niños no tienen VIH y no es así; la vía de transmisión a esos niños es principalmente vertical. Es decir, de madres que tienen VIH y que no se hacen un buen seguimiento o no están bajo tratamiento”, dijo.



“Con los niños es lo mismo que con los adultos, si logran adherir al tratamiento. Es decir, tomar la pastilla o el jarabe todos los días, la vida de ese niño puede ser larga, duradera y sana. Es difícil adherir a un tratamiento diario cuando son niños. Cuando tienen más conciencia se les explica qué tienen una enfermedad, que esa información es para ellos y para su mamá, y después ellos eligen a quien transmitirle. Buscamos sacar este estigma de la enfermedad, dándole a conocer al niño que es una infección crónica que tiene tratamiento pero no tiene cura”, señaló la médica.



En cuanto al tratamiento, indicó: “En los niños les administramos jarabe hasta que logramos que tomen comprimidos, porque la desventaja en Pediatría es que no tenemos tanta oferta en tratamientos. Toman jarabe hasta los 6 u 8 años, que logramos que tomen comprimidos, y ahí le rotamos la medicación”.



Respecto de la población pediátrica afectada, señaló que son “de edades variadas, hasta los 14 años, y son de diferentes puntos de la provincia. La infección no está solo en una población, está en todo el país, en adultos y en niños”.



“Desde hace años no se registra transmisión vertical, lo cual habla de que estamos trabajando bien en el tratamiento y seguimiento de la embarazada. Es importante que todos sepan su diagnóstico porque si no siguen contagiando y no cortamos la transmisión. Por eso es importante que todos nos testeamos y sobre todo las embarazadas. La frecuencia del testeo depende del riesgo de exposición que tenga la persona, una persona de bajo riesgo se puede testear una vez al año y alguien con alto riesgo se debe testear cada tres o seis meses. El riesgo de exposición se relaciona con el uso de drogas endovenosas, la cantidad de parejas sexuales, el uso de barreras para evitar la transmisión de la enfermedad”, sostuvo.