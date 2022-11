El Tucanazo un sándwich gourmet con sabor a Misiones

martes 29 de noviembre de 2022 | 2:00hs.

Misiones es conocida por sus paisajes y naturaleza. Las maravillas de la Tierra Colorada no sólo invitan a visitantes de todo el mundo a conocer la provincia, sino también incentivan a los lugareños a inspirarse en la belleza natural y los recursos de esta tierra para crear ideas novedosas y con identidad local.



Como el caso de ‘El Tucanazo’, el sándwich que es furor en Capioví y sus alrededores por su nombre y su distinguido sabor. Es que la identidad misionera también se transmite en los sabores y ese fue el objetivo de José Florentín González, el emprendedor detrás de la idea.



Oriundo de Capioví, a los 45 años se destaca como apasionado de la cocina. Se especializó en el rubro y creó su propio emprendimiento de comidas rápidas. Pero su objetivo era resaltar entre las demás propuestas gastronómicas de la zona y por eso fue por más. Así patentó un sándwich que da que hablar por su buen sabor y su ingenioso nombre.



“Todo surgió cuando recibí la invitación de participar en un evento cultural en Capioví; la condición era hacer un producto casero y con insumos locales”, contó el propio Joselo -como lo conocen en la localidad- en diálogo con El Territorio. Así nació El Tucanazo, que no sólo representa a Misiones con su particular nombre, sino también por sus ingredientes, típicos de nuestra zona.



“La idea era presentar algo distinto, innovador, combinar sabores y, por supuesto, que les agrade a los comensales”, agregó el cocinero.



González contó además que se dedica a la gastronomía hace ya 15 años y siempre trabajó con platos artesanales y productos locales que varían según la estación del año. Así que el famoso sándwich de Capioví es uno más de sus inventos, quizás el de mayor repercusión, pero no el único.



El Tucanazo recorre las distintas ferias de la ciudad y sus alrededores. Joselo no tiene local propio, pero a cada evento que puede asistir llega con gran cantidad de materia prima para abastecer la demanda.



Al respecto, agregó que este año participará de todas las veladas navideñas de Capioví, “así que el que quiera venir a probar el sándwich, puede pegarse una vuelta por la fiesta”, deslizó.



Y agregó que este tipo de eventos potencian no sólo que su producto se conozca sino también permite redituables ventas, ya que se trata de una opción deliciosa y al paso. “El boom en las veladas son los sándwiches, llevo hace cuatro años un stand para vender y esto lo realizo con mi hija Valentina. Es increíble la aceptación que tiene porque la gente que probó nos encuentra en distintas ferias y nos vuelve a buscar, nos recomiendan, y así va corriendo El Tucanazo, es vox pópuli”.



Un nombre especial

El sándwich contiene cerdo, osobuco, queso, vegetales y especias locales. Foto: Esteban González

Sobre su preparación e ingredientes, González dijo: “Tiene sabores de cerdo y osobuco, tiene especias como orégano, menta, ajo y cebolla”. A su vez dijo que para la reducción del cerdo utiliza naranja, limón y miel, siempre trabajando con productos autóctonos.



En cuanto al osobuco, lo reduce en cerveza negra. “Tiene más de 6 horas de preparación la maceración y cocción de la carne, preparando aproximadamente unos 100 sándwiches”, destacó, al tiempo que agregó que todos los ingredientes los consigue en Capioví y sus alrededores. “El cerdo, las verduras que agregamos al sándwich, el queso, el pan, todo lo consigo en la localidad”, valoró.



Respecto del nombre, señaló que la idea era inventar una opción novedosa y que llame la atención de los comensales, y que al mismo tiempo nos identifique como misioneros. “Pensé en el tucán, porque además del yaguareté es el animal que más representa a nuestra tierra, nos identifica a todos”, dijo resaltando que el apelativo se debe más bien al tamaño XL del sándwich.



González explicó que por el momento no tiene pensado abrir un local comercial donde se pueda llegar a degustar sus exquisiteces, pero sí está en sus planes presentarse en cada vez más eventos. “Me gustaría en un futuro no muy lejano llegar a exhibir en ferias nacionales y llevar el sabor misionero al resto del país. Para mí es un orgullo tener un producto autóctono, único e innovador que es aceptado en mi querido Capioví”, mencionó.



Su intención es que no sólo los misioneros sigamos probando e innovando con nuestros sabores más típicos, sino también llevar un poco de esa identidad a otros paladares del mundo.