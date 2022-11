“El jugador argentino sabe salir de momentos difíciles”

martes 29 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

“A esta la conozco bien, la gané algunas veces”. El que bromea al lado de una réplica gigante de la Copa Libertadores es Daniel Bertoni. El ex Independiente, campeón de América con el Rojo en 1973, 1974 y 1975 y campeón del mundo con Argentina en 1978, está en Qatar siguiendo de cerca los pasos del conjunto nacional.



“Por el fútbol no me preocupo. El jugador argentino sabe salir en los momentos difíciles, porque tiene actitud, agresividad, confianza en sí mismo y buen fútbol”, analizó el ex delantero.



Es que el traspié ante Arabia Saudita significó un golpe duro, pero el conjunto de Lionel Scaloni mostró reacción en el segundo tiempo ante México.



“Yo confío, porque el jugador argentino tiene con qué”, agregó Bertoni.



En cuanto a la Copa del Mundo, Bertoni aseguró que “Brasil es picante”. “Es uno de los favoritos, junto a España y nosotros le damos el favoritismo a los brasileños”, bromeó, pero aclaró que “la estrategia está en el campo de juego, con los jugadores y los brasileños tienen mucha calidad”.



“España, Brasil y algunos equipos importantes como Portugal están bien. Alemania está complicada. Argentina no jugó bien el primer partido, pero lo revirtió” comentó y dejó entrever que, más allá de alguna sorpresa, las potencias pelearán por la corona.



Diego, siempre presente

A Daniel Bertoni le tocó, por distintas cuestiones, estar muy cerca de la carrera de Diego Maradona. Jugaba en Independiente cuando Pelusa debutó en Argentinos, después ambos emigraron y, en 1984, Bertoni llegó a Napoli. Un año más tarde desembarcó Maradona para convertirse en ídolo en el sur de Italia.



“Diego separó al sur con el norte, aún más de lo que ya estaba. Por eso lo aman tanto, además de lo que hizo como futbolista”, destacó Bertoni. Es que el 10 hizo propia la causa del sur pobre contra el norte rico, como definían muchos italianos al país en esa época.



“Él llegó a Napoli y tenía que revertir un montón de cosas”, recordó en cuanto a lo que significaba para los del sur no poder hacerle frente a los poderosos como Juventus y Milan, que dominaban en esa época.



“Diego era un líder dentro y fuera de la cancha. Jugamos en una época difícil del fútbol italiano, era el Catenaccio, era hombre a hombre, golpes y eso no se veía. Ahora al jugador se lo cuida. A nosotros nos pegaban mucho”, comentó.



A la hora de elegir un jugador no tuvo dudas: “Lo vi siempre a Diego, fue lo más grande del fútbol”, aunque aclaró que “son décadas”. “Estuvo Cruyff, Pelé, Di Stéfano, Sívori, Bochini, son décadas y hoy le toca a Messi”, aseguró.



A la hora de recordar a Maradona, además de los buenos momentos eligió compararse, de alguna manera, con una situación que ambos vivieron y que, para los dos, terminó con final feliz.



“En el 74 nos dejaron afuera a (Alberto) Tarantini y a mí y fue un dolor inmenso. Teníamos un pie arriba del avión y nos bajaron. Jugar un Mundial es una ilusión muy grande. También le pasó a Maradona en el 78 y no lo podíamos consolar. Venía a la habitación con (René) Houseman y conmigo y yo le decía ‘ya te va a tocar y te va a ir bien’. Le tocó e hizo el mejor gol de todos los tiempos y salió campeón del mundo”, se emocionó.

Del Kun a Canelo: “No sabes de fútbol”

El ex futbolista Sergio “Kun” Agüero salió a contestarle al boxeador Canelo Álvarez, quien acusó a Lionel Messi de pisotear la camiseta de México, al señalar que no sabe “de fútbol” ni lo “qué pasa en un vestuario”. “Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario”, expresó Agüero a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. Asimismo, añadió: “Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”. Álvarez había atacado por la misma red social a Messi por considerar que limpió el piso con una camiseta de México mientras los jugadores de la selección argentina festejaban el triunfo el sábado pasado en el vestuario. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, fue el primero de los tuits que publicó el boxeador en su red social y después escribió a modo de amenaza: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”.