Ana: “Maldivas no puede salvar un matrimonio”

martes 29 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Ana Rosenfeld recordó su viaje a Maldivas con su marido Marcelo Frydlewski, que murió en octubre del 2021. Sin embargo, el mensaje que escribió en la descripción del posteo llamó la atención de sus seguidores, quienes lo interpretaron como un palito a Wanda Nara y Mauro Icardi.



La abogada compartió una serie de fotos suyas junto a quien fue su pareja en el país asiático. “Recuerdo de mi hermoso viaje. #Maldivas”, escribió. Y agregó: “Cuando hay amor es tu ‘paraíso’. Pero no se confundan, #Maldivas no es el ‘paraíso’ que salve un matrimonio. Mejor cambia tu destino. Volvé enamoradísima”.



El posteo no pasó inadvertido entre sus más de 600 mil seguidores de Instagram que quisieron saber si se estaba refiriendo a su clienta y esposa del goleador, quienes se reconciliaron justamente durante una escapada romántica al destino paradisíaco en cuestión.



“Sonó a Wanda e Icardi”, “Justo cuando Wanda y Mauro vuelven de Maldivas. Qué feo que todos se meten en el matrimonio de ellos y no los dejan en paz”, “¿Y qué tiene que ver Maldivas con salvar matrimonios?”, “Indirecta más directa... Y menos mal que sos su abogada... Con profesionales así, mejor mi auto-defensa”, “Nada externo ayuda a salvar una pareja. El amor está en ellos mismos y lo llevan donde vayan”, fueron algunos de los comentarios.



Después de una escandalosa separación, Mauro Icardi y Wanda Nara se fueron de viaje a Maldivas. Al regresar de las vacaciones, el delantero del Galatasaray confirmó la reconciliación y despertó rumores de embarazo.