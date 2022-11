Helena Bonham Carter defendió a Depp y habló contra la cultura de la cancelación

martes 29 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Cuando se trata de emitir opiniones sobre temas de actualidad y sobre sus colegas más famosos, los actores de Hollywood suelen medir cada una de sus palabras y preferir el silencio antes que arriesgarse a decir algo que los deje mal parados a la vista del público.



Siempre hay excepciones, claro y Helena Bonham Carter es una de ellas. La actriz británica conocida por su larga trayectoria en cine y, más recientemente por su papel de la princesa Margarita en la tercera y cuarta temporada de The Crown y en los films de Enola Holmes, lleva toda una vida bajo los reflectores y tal vez por eso no suele regirse por las mismas reglas que gobiernan a sus colegas.



Una excéntrica confesa y reconocida, Bonham Carter hizo amplio uso de su fama en una entrevista publicada este fin de semana en el diario The Times donde, entre otras cosas, habló de su amigo Johnny Depp, de la injusta “persecución” a la que es sometida la autora J.K. Rowling y de la cultura de la cancelación que complicó la vida de ambos.



“No se puede prohibir a las personas. Odio la cultura de la cancelación. Todo el asunto se transformó en un ataque de histeria y una suerte de caza de brujas en la que se perdió todo entendimiento”, explicaba la actriz que fue algo más lejos al reflexionar sobre el tema que divide la agenda pública cuando se trata de las estrellas más conocidas. ¿Es posible separar al autor de su obra? Según ella, sí.



“¿Se censura a un genio por sus prácticas sexuales? Si fuera así habría millones de personas a las que si se las examinara de cerca en su vida personal quedarían descalificadas”, opinó la actriz que en la entrevista fue más allá de las generalidades para hablar de Depp, su coestrella en películas como El cadáver de la novia, Charlie y la fábrica de chocolate, Sweeney Todd: el barbero demoníaco de la calle Fleet, Alicia en el país de las maravillas y Sombras tenebrosas, todas dirigidas por su expareja Tim Burton con el que Bonham Carter tuvo dos hijos que son ahijados de Depp.



“No creo que haya posibilidad de redención para gente como Kevin Spacey. Pero creo que Johnny está atravesando ese proceso. Me parece que después del juicio él fue completamente reivindicado. Creo que ya está bien. Totalmente bien”, dijo la actriz que de paso deslizó una crítica contra Amber Heard a la que acusó de aprovechar el movimiento #MeToo en su beneficio personal.



“En mi opinión ella aprovechó la movida. Ese es el problema con este tipo de cosas: hay quienes se suben al tren porque está de moda e intentan convertirse en un símbolo de todo el movimiento”, afirmó en la entrevista que realizó a propósito de su más reciente logro: fue nombrada como la primera presidente mujer de la Biblioteca de Londres, un establecimiento de 181 años fundado, entre otros, por Charles Dickens. El título suele estar reservado para los más notables socios de la biblioteca, un establecimiento privado que nació cuando la capital británica aun no contaba con bibliotecas públicas y del que Bonham Carter es miembro desde 1986.



Claro que más allá de hablar del honor que supone su nuevo puesto como presidenta de la biblioteca, la actriz también se explayó en el reportaje sobre sus ideas para solucionar la crisis política de Gran Bretaña, según ella todos los que aspiren a tener puestos de importancia en el gobierno deberían primero ir a terapia, y se metió en el complicado tema de la imagen pública actual de Rowling, la autora de Harry Potter.



“Me parece un horror, un montón de estupideces. Creo que está siendo perseguida”, dijo la actriz sobre la escritora acusada de transfobia. Creo que esto de juzgar a las personas por sus opiniones se está llevando hasta el extremismo. Ella tiene derecho a opinar lo que quiera. Especialmente si sufrió abusos. Todo el mundo carga con su propia historia traumática y es a partir de esas experiencias que se forman sus puntos de vista. Hay que respetar desde dónde hablan las personas y su dolor. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Eso sería una locura y muy aburrido”, concluyó aunque antes se refirió a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, las estrellas de la saga cinematográfica de Harry Potter en la que ella interpretó a la fantástica villana Bellatrix Lestrange: “Personalmente creo que Rowling tiene derecho a tener sus propias opiniones, pero entiendo que ellos estén muy atentos a proteger a sus fanáticos y a su generación”.