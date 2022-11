Ecuador se juega su estadía mundialista

martes 29 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

La selección de Ecuador, dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, se jugará hoy una parada brava ante Senegal en busca de pasar a octavos de final en un partido por la 3ª y última fecha del grupo A, que integran también Países Bajos y Qatar.



El partido se disputará desde la 12 (hora argentina) en el estadio Khalifa con el arbitraje del francés Clement Turpin y transmisión a cargo de la señal TyC Sports.



Ecuador llega al choque con cuatro puntos producto de la victoria ante Qatar (2-0) y el empate ante Países Bajos. Una igualdad contra los senegaleses le daría el pasaporte a la próxima fase.



“Será un partido muy tenso, muy difícil, pero lo vamos a encarar como siempre lo hacemos e iremos por el triunfo”, aseguró Lechuga Alfaro, el entrenador argentino que dirige a Ecuador y que espera poder contar con el histórico goleador Enner Valencia, de 33 años, quien arrastra molestias en un tobillo.



“Todo lo que se hizo para atrás, para mañana (por hoy) no sirve de nada porque es un partido totalmente diferente el que se va a jugar. Todo lo que hicimos hasta ahora no servirá si no nos clasiaficamos”, agregó el ex DT de Boca.



A Senegal, que suma tres puntos (perdió con Países Bajos 2-0 y le ganó a Qatar 3-1), sólo le sirve la victoria para poder clasificar.



“Para nosotros los cálculos son claros: o ganamos o nos volvemos a casa”, dijo el DT senegalés, Aliou Cissé. Por lo tanto los africanos buscarán sumar de a tres en un Mundial en el que extrañan a su estrella Sadio Mané, quien se perdió el torneo por lesión. El delantero de Bayern Munich ya fue operado con éxito.



El de hoy será el primer encuentro oficial entre de ambas selecciones.