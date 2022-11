Caos en el centro de Posadas por una protesta de taxistas descontentos con una nueva normativa

lunes 28 de noviembre de 2022 | 17:52hs.

Un grupo de taxistas de Posadas genera un caos en el tránsito del centro capitalino en el marco de la protesta que comenzó semanas atrás para mostrar su descontento por medidas adoptadas por el Concejo Deliberante de al ciudad.

Molestos por la decisión de los ediles, de aprobar el jueves pasado un ordenanza que establece la prohibición de transferir licencias, un puñado de propietarios salieron a las calles del centro de la ciudad para presionar al Poder Ejecutivo municipal para que vete la medida. Los propietarios de licencias afirman que es su derecho lucrar con la venta de las licencias, ya que en su momento asumieron el riesgo de comprarlas y trabajar con ellas.

Desde la otra parte, lo que respecta a la Muncipalidad de Posadas y al Concejo Deliberante, lo que se asegura es que esas licencias no son vendidas por al comuna, si no que fueron otrogadas, en su momento, si no que las dio en concesión para cumplir un servicio.