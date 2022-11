El Black Friday de Iguazú cumplió con expectativas de comerciantes

lunes 28 de noviembre de 2022 | 3:30hs.

Entre el jueves y ayer se desarrolló el Black Friday Iguazú Maravilla del Mundo, que contó con más de 300 comercios adheridos, entre ellos, emprendimientos hoteleros y gastronómicos que aprovecharon la oportunidad para promover sus servicios no sólo a turistas sino también a vecinos de la ciudad. En este sentido, comerciantes de diferentes categorías comerciales manifestaron en la víspera que el evento cumplió con las expectativas de ventas.

En esta oportunidad, cada comercio decidió qué beneficio ofrecer a los clientes con posibilidades de financiación no sólo en comercios regulares sino en casas de electrodomésticos, muebles y materiales de construcción. El evento ofreció descuentos de entre el 10 y el 50 por ciento dependiendo el rubro y, a su vez, con tasas de financiación desde el 1, 3, 6 y 12 cuotas sin interés.

Uno de los objetivos del evento apuntó a dinamizar el comercio de Iguazú, para vender más en la última semana del mes que suele ser bastante flojo. La clave, en esta ocasión, fue la promoción en las redes y la decoración de los locales comerciales.

“A nosotros nos fue muy bien, estuvimos promocionando los descuentos en las redes y decoramos el lugar porque el calco de comercio adherido es pequeño y no llamaba la atención. En cambio, el local de al lado me dijo la encargada que no les fue bien pero tampoco tenía mucha decoración que los invite a ingresar”, comentó Marianela López, encargada de un comercio.

“Existe una realidad. Las personas de Iguazú no son de aprovechar este tipo de eventos, nosotros tenemos un local el Posadas y cuando hay Black allá, nosotros acá nos adherimos, pero sólo aprovechan nuestros clientes porque promocionamos en las redes”, acotó.

Por su parte desde una casa de electrodomésticos comentaron a este medio que los dos primeros días registraron ventas, pero la mayoría averiguó precios y financiación. Ya el sábado se concretaron las ventas. “La financiación con tarjeta nos favoreció bastante, muchos de los clientes no contaban con un límite en la tarjeta para la compra de lo que buscaban, pero en definitiva se vendió bien, sobre todo teniendo en cuenta la altura del mes y la cercanía con las fiestas”, explicaron

Por su parte, desde el Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem), Leopoldo Lucas recalcó que la mayoría de las personas se animaron a comprar aprovechando la financiación de la tarjeta y el sábado fue la jornada con mayor venta. “Recibí buenos comentarios de las agencias de turismo que vendieron muchas excursiones, muchos turistas aprovechando el descuento. El balance es positivo”, dijo.

En este contexto, se espera que entre hoy y mañana el Iturem difunda los números finales del impacto comercial del evento.