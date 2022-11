Afiliado se está quedando ciego y reclamó cobertura al Pami

lunes 28 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

Miguel Ángel Sánchez (64) padece glaucoma neovascular y diabetes, patologías que lo condicionarán de por vida, aunque también afronta una dura lucha por obtener cobertura y medicamentos del Pami, situación que decidió visibilizar como una alternativa en busca de respuestas.



En diálogo con El Territorio, comentó que desde junio viene gestionando por un medicamento denominado Lucentis, para el tratamiento del glaucoma neovascular, lapso en el cual le rechazaron cuatro veces el trámite.



Contó que a fines de 2016 perdió la visión del ojo derecho, mientras que el izquierdo tiene apenas un 30 por ciento de visión.



“En este tipo de enfermedades la presión del ojo ocasiona derrames y por eso requiero un tratamiento con antígenos, que son para disolver los derrames. Lo que pasa es que hay un tiempo para darlos, y desde junio que estoy tratando que me autoricen la inyección Lucentis”, explicó Sánchez.



Mencionó que se atiende con un reconocido oftalmólogo de Oberá, prestador del Pami, pero choca contra la negativa de las autoridades locales del organismo.



“Ya me rechazaron cuatro veces y cada vez que se solicita hay que hacer la receta, un informe, una batería de análisis y otros estudios. Mientras tanto, mi nervio óptico tiene una deformación y está muy fino, por lo que no tengo tiempo para seguir esperando”, remarcó el afiliado.



“Maltrato y discriminación”

Aseguró que en ninguna de las cuatro veces que le rechazaron la inyección Pami lo hizo por escrito, como tampoco le dan alternativas.



“Se desentienden totalmente. Es un abandono de persona”, opinó, al tiempo que anticipó que recurrirá a la vía judicial.



Sin ocultar su preocupación, ya que cada día que pasa su cuadro se agrava, Sánchez comentó que la última vez que concurrió a la delegación local del Pami, la directora ejecutiva Analía Poszed requirió que el especialista presente una nueva nota, lo que entendió como una maniobra dilatoria.



“Por su parte, la auditora dijo que consulte otra opinión, siendo que mi oftalmólogo atiende 6.000 afiliados del Pami. Pero si su opinión no es representativa, cómo permiten que atienda a tanta gente. Igual consulté con especialistas en Posadas y todos tienen la misma opinión”, agregó.



Asimismo, indicó que el Pami tendría el monopolio sobre la droga solicitada, cuyo valor de mercado ronda los 350 mil pesos.



Al respecto, dijo que “en el supuesto que tuviera la plata y el doctor me diera la receta, no me venden por fuera del Pami. O sea, no me la autorizan ni me la venden. Estoy condenado a quedarme ciego porque ellos quieren que me quede ciego”. En ese contexto, opinó: “Me vienen frenando desde junio para evitar que recurra a la parte legal. Me hicieron perder tiempo a propósito. Eso es maltrato y discriminación”.