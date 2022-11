La economía en Qatar: precios y notable diferencia con Argentina

lunes 28 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

Los ojos del mundo entero están puestos en Qatar, país anfitrión de la Copa del Mundo. Millones de fanáticos del fútbol viajaron para disfrutar de uno de los eventos deportivos más convocantes. Pero siempre todo viaje requiere de lápiz y papel para afinar los costos, de cuánto dinero hay que invertir tanto para la estadía como también para la comida.



El Territorio, presente en esta nueva edición del Mundial, comparó algunos precios de cuánto salen determinados productos en los principales comercios de Doha con Posadas. La diferencia es notable, en algunos casos. En otros, no tanto. Sin dudas, la más notable radica en los importes de los alimentos que componen la canasta básica de cualquier hogar.



Antes de hacer una comparación mano a mano de precios, vale la pena destacar que Qatar no tiene producción propia de alimentos. Su economía se basa en la extracción y exportación de petróleo y gas líquido, que representan el 92 por ciento de los ingresos. Esa es la base de la fortuna del emirato y, en mucho menor medida, ingresan dólares por el turismo y las inversiones en materia de construcción.



Ir al supermercado en Doha es encontrar productos de todo el mundo. Los que tienen más preferencia son los cercanos. La carne se trae de Australia (que tiene muy buenos estándares de salud) y las especias, de la India y Pakistán. Las frutas son españolas, británicas o neozelandesas. Los pollos, importados de Brasil. Todo el recorrido por el supermercado es, prácticamente, un viaje por los distintos continentes.



Pero si de números hablamos hay algunas diferencias. Cien pesos equivalen a un rial qatarí, la moneda oficial del emirato. En tanto, cada dólar se cambia por 3,64 riales.



Llenar un carrito en el supermercado con alimentos básicos como harina (10 riales), leche (25), arroz (7,5) y fideos (7,5) cuesta 50 riales, es decir 5.000 pesos. Claro que existen diferentes marcas con mayor o menor valor, pero en líneas generales son esos los precios para los alimentos mencionados.

Comparado con Posadas, se nota la diferencia de precios. Por ejemplo, el kilo de harina cuesta alrededor de 135 pesos, el litro de leche 189 pesos, el paquete de medio kilo de arroz se consigue por encima de los 100 pesos mientras que el de fideos, entre 129 y 200 pesos, según la marca.



Una de las mayores diferencias radica en la carne. Por ejemplo, una carne australiana para hacer un asado cuesta 200 riales, es decir 20.000 pesos por kilo. En los comercios posadeños, el importe es mucho menor, de 1.299 pesos, es decir, unos 13 riales.



En general, los argentinos que llegaron a Qatar trajeron yerba para el mate y el tereré, porque comprar un kilo en tierras asiáticas cuesta, al menos, 35 riales (3.500 pesos). En la tierra colorada, el kilo, dependiendo de la marca, ronda entre 650 y 750 pesos en promedio.



Y tomar una cerveza -algo bastante complicado porque no todos los lugares pueden vender bebidas con alcohol- sale entre 40 y 50 riales. Sí, entre 4 y 5 mil pesos por medio litro.



A la hora de salir a comer, la oferta gastronómica es amplia. Desde pizza hasta comidas locales como los shawarmas. De restaurantes que ofrecen bebidas con alcohol a pequeñas casas de comidas en las que solamente se puede pedir gaseosa.



Un shawarma con una gaseosa no cuesta menos de 35 riales (3.500 pesos), mientras que a la hora de comer y tomar alcohol la cuenta no bajará de 200 riales (20.000 pesos).



Pero no todo tiene precios tan elevados. El litro de nafta cuesta 1,5 riales (150 pesos) y la garrafa de 15 kilos de gas, 10 riales (1.000 pesos), las dos fuentes de mayor ingreso en el país.



En este punto, en la Argentina resulta mucho más costoso, ya que el litro de nafta en Posadas se comercializa a 171,1 pesos en el caso de la súper y a 210,2 pesos para el de tipo premium.



En tanto, alquilar en un departamento de dos ambientes para cuatro personas en Doha cuesta 250 riales (25.000 pesos). Y la movilidad también forma parte de la calculadora de costos a tener en cuenta: por ejemplo, un pasaje de metro (subterráneo) cuesta 1,5 riales, es decir, el equivalente a 150 pesos por estas latitudes.



Otra de las características que se observa en la economía diaria de Qatar es en el agua, que está subsidiada por el gobierno, debido a que no pueden potabilizar el agua del mar Arábigo. En este sentido, una botella de 2 litros cuesta, en un supermercado, 1,5 riales (150 pesos), el mismo precio que el litro de nafta.