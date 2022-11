Alemania reaccionó a tiempo y sigue con vida

lunes 28 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

España y Alemania empataron 1-1 el único cruce entre campeones mundiales programado en la primera ronda de Qatar 2022 que se disputó ayer en el estadio Al Bayt, por la 2ª fecha del grupo E.



Los goleadores del partido surgieron desde el banco de suplentes: Álvaro Morata puso en ventaja a los españoles a los 17’ del segundo tiempo y Niklas Füllkrug empató a los 38’.



España conservó el liderazgo de la zona con cuatro unidades y Alemania logró su primer punto, que lo mantuvo en el último puesto pero con chances de conseguir la clasificación a la fase final en la última fecha.



El jueves próximo, España (4, +7) buscará asegurar la posición E1 (primer lugar de la zona) cuando enfrente a Japón (3, 0) y Alemania (1, -1) asegurar el pase en su partido ante Costa Rica (3, -6), ambos a disputarse desde las 12 de Argentina.



Aunque no tuvo goles, el primer tiempo contó con una elevada expectativa del observador por la propuesta ofensiva de ambos, sustentada en el buen trato de pelota y la disposición colectiva para sumar futbolistas a cada jugada de ataque.



España, la selección que protagonizó el mejor debut en la competencia (7-0 sobre Costa Rica), mostró mayor fluidez con el trio medio conformado por Sergio Busquets, Gavi y Pedri, todos jugadores de Barcelona, que le aportó cinco miembros a su formación inicial (los otros dos fueron Jordi Alba y Ferrán Torres).



El equipo de Luis Enrique contó con la ocasión más importante a los 7 minutos, neutralizada por el arquero Manuel Neuer con un manotazo, después de un remate de Dani Olmos que hizo su última escala en el travesaño.



La sabiduría de Busquets para hacer progresar la jugada y la frescura de sus dos socios en la zona media no alcanzaban para marcar diferencias en el arco rival, esta vez por la falta de justeza en la definición.



Alemania, con menos brillo, ofreció el funcionamiento confiable de una formación compuesta por seis elementos del Bayern Munich y un técnico, Hansi Flick, que los dirigió con esa camiseta.



La llave del gol español estaba en el banco e ingresó a los 8 minutos por Torres. Un rato más tarde, Álvaro Morata, futbolista del Cholo Diego Simeone en Atlético de Madrid, anticipó a Nikas Sule en un centro bajo de Jordi Alba y dejó sin reacción a Neuer.



Flick buscó un cambio con tres ingresos simultáneos y también encontró el desequilibrio luego que el juvenil Jamal Musiala (19 años) dispusiera de una buena oportunidad en el área que Simón le negó con una rápida salida para reducir el ángulo de definición.



Sin embargo, el arquero de Athletic Bilbao no tuvo nada que hacer con el disparo cruzado de Füllkrug, centrodelantero del Werder Bremen que ingresó en la lista por la lesión de Timo Werner y que anotó en su tercer partido con la ‘Mannschaf’.



Entre las variantes alemanas también funcionó la de Leroy Sané, quien complicó con su velocidad por el frente de ataque y casi provoca el gol del triunfo en una fuga a espaldas de los defensores.



La igualdad no fue suficiente para que el tetracampeón del mundo revirtiera la imagen de la histórica derrota ante Japón, pero al menos lo dejó con posibilidades de pelear por la clasificación, para lo que necesitará un “favor” de los españoles.