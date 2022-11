Con la cabeza relajada y la mira en Polonia

lunes 28 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

El seleccionado argentino completó ayer un nuevo día de entrenamientos con el foco puesto en el partido del próximo miércoles ante Polonia por la última fecha del grupo C, con el ánimo y las ilusiones renovadas luego del desahogo que significó el triunfo contra México por 2 a 1.



El plantel conducido por Lionel Scaloni realizó por la mañana una práctica regenerativa en la Universidad de Qatar luego del festejado triunfo sobre la Tri por 2-0 en el estadio Lusail en el segundo partido del Mundial.



La delegación albiceleste se fue del estadio más grande del Mundial de Qatar 2022 cerca de las dos de la mañana pero el cuerpo técnico programó el entrenamiento para las 11 (5 de la Argentina).



Durante los 15 minutos que fueron abiertos para la prensa, la jornada empezó con los futbolistas que fueron suplentes y con los que disputaron menos minutos. La sorpresa de la mañana fue la aparición del capitán, Lionel Messi, pasados los primeros diez minutos de la práctica.



El crack rosarino recorrió junto a Rodrigo De Paul todo el largo de la cancha y se sentó sobre el pasto apoyado contra el alambrado en un sector con sombra para resguardarse del fuerte sol de la mañana de Doha y los más de 30 grados de temperatura.



Mientras tanto, los futbolistas que sumaron pocos minutos ante los aztecas, entre ellos Enzo Fernández, realizaron los habituales ejercicios precompetitivos bajo la atenta mirada del 10.



La victoria sobre México liberó a los futbolistas y generó un nuevo clima en el plantel que había vivido días de mucha tensión en los días posteriores a la dura e inesperada derrota en el debut contra Arabia Saudita (2-1). El gesto del capitán de salir un rato antes de lo programado se interpretó como una muestra más del compromiso que tiene con el plantel y la responsabilidad que asumió como líder del grupo.



En la previa del partido contra México, el rosarino que igualó a Diego Maradona en partidos (21) y goles (8) en Mundiales también había sido uno de los primeros en salir y estuvo durante varios minutos en el centro de la cancha en una improvisada reunión con el entrenador y los máximos referentes del plantel.



Pese a que jugaron buena parte del segundo tiempo, Enzo Fernández, Cristian Romero, Exequiel Palacios, Julián Álvarez y Nahuel Molina trabajaron a la par de los que estuvieron en el banco de suplentes.



En este grupo también estuvieron Leandro Paredes y Alejandro “Papu” Gómez, quienes fueron titulares contra Arabia Saudita pero el sábado no fueron elegidos como alternativa para Scaloni.



A partir de hoy, en el entrenamiento cerrado a partir de las 12, el cuerpo técnico comenzará a delinear el equipo que enfrentará el miércoles a Polonia en otro decisivo partido pero sin la carga que se generó antes del duelo contra México.



En el plantel están convencidos que el equipo ahora mostrará otra cara y se acercará a la versión del equipo que había llegado a Qatar con la racha de 36 partidos invicto. Lo seguro es que el equipo no será el mismo que empezó el partido del sábado ya que el ingreso de Enzo Fernández es un hecho.



Ahí surge la primera duda de Scaloni ya que el jugador de Benfica, autor de un golazo para el 2-0, podría reemplazar tanto a Guido Rodríguez como a Alexis Mac Allister en la posición de volante por izquierda.

Scaloni espera otra versión del equipo mientras piensa en variantes. Foto: AP

En ese sector, el cuerpo técnico probó en el primer partido con Papu Gómez y con Mac Allister pero ambos fueron reemplazados durante el segundo tiempo.



Las otras incógnitas son en la defensa donde se impone nuevamente la competencia entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel y del otro lado también seguirán de cerca el estado físico de Marcos Acuña, quien como es sabido arrastra una molestia en el pubis.



Después del entrenamiento, el plantel tuvo la tarde libre y algunos recibieron la visita de familiares y amigos que viajaron a Qatar (ver despiece).



La agenda del seleccionado continuará mañana a partir de las 10.15, con la conferencia de prensa que brindará el DT Lionel Scaloni, acompañado de un jugador, en el centro de medios de Doha.



El último entrenamiento será a las 13.30 en la Universidad de Qatar, con los primeros 15 minutos abiertos.



Argentina (3) definirá el grupo C del Mundial de Qatar 2022 el próximo miércoles a las 16 contra el líder Polonia (4) en el estadio 974. El campeón de América tiene las mismas unidades que Arabia Saudita pero mejor diferencia de gol (+1 contra -1) y el que cierra la zona es México con uno.

Visita del Kun y recital de Ciro

Antes de empezar la concentración para el partido ante los polacos, los jugadores nacionales disfrutaron de un día distendido con sus familiares en la Universidad de Qatar. Los invitados estuvieron alrededor de cuatro horas y la comida fue un típico asado con carne importada desde Argentina.



Lionel Messi, Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico y todo el plantel pudo pasar un momento con sus seres queridos. Además, también contaron con la visita de Sergio Agüero, quien anteriormente se había quejado de que no le permitían entrar a la concentración de la Selección.



Ahora sí, el Kun se acercó a la instalaciones albicelestes para compartir un buen rato con sus ex compañeros.



Por otra parte, de la mano de Andrés Ciro Martínez, Ciro y Los Persas fue la banda encargada de animar a todos los fanáticos que siguen a la Selección en Qatar. El show, para unas cinco mil personas, se realizó en el barrio de La Perla, uno de los más exclusivos de Doha, y es en el marco de la denominada ‘Fiesta Argentina en Qatar’.



El evento que pudo verse en vivo a través de la TV Pública argentina, contó con la presencia de los hinchas argentinos, quienes siguieron el show desde el anfiteatro Katara y donde se llegó a cantar: “que de la mano, de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar...”.