Avanza proyecto urbano de puesta en valor para la frontera seca

lunes 28 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

Avanza una iniciativa urbanística que favorecerá la integración entre Argentina y Brasil en la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen, el punto más oriental del país, y las tres ciudades brasileñas que integran la tan particular región de frontera seca: Dionisio Cerqueira (estado de Santa Catarina), Barracao y Bom Jesús do Sul (estado de Paraná).



Encaran esta iniciativa basada en poner en valor los espacios públicos de la mencionada frontera seca, organizaciones comerciales, culturales y afines junto a gobiernos municipales brasileños y argentinos de la región, con el apoyo de Naciones Unidas a través su Programa para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y el Proyecto Conexiones Urbanas,



El proyecto tiene que ver con el paisaje, espacio público y arquitectura urbana para la integración transfronteriza, con el objetivo de consolidar un verdadero Sistema Binacional de Ciudades. La propuesta es impulsada -entre otros- por el Grupo La Frontera, que es un Comité Binacional de desenvolvimiento territorial que desde 2013 viene promoviendo la cooperación socioeconómica, turística y empresarial de la región.



Durante este 2022 se estuvo trabajando sobre el proyecto llamado Conexiones Urbanas, en el que se evaluó 32 espacios públicos de la región. Se observó y relevó: las dimensiones, accesibilidad, instalaciones físicas, comodidad, seguridad, verde, tipos de usos y usuarios.



La información fue recolectada a través de visitas de campo con observaciones técnicas, entrevistas con residentes de la región y en un taller con servidores públicos y líderes locales, con el fin de avanzar en nuevas etapas del proyecto.



A partir de los resultados de los análisis y recomendaciones para la planificación, diseño y gestión de espacios públicos, en los últimos días, el informe fue entregado a los municipios buscando el apoyo de investigaciones, políticas, planes y proyectos integrados para las ciudades, fortaleciendo la cooperación transfronteriza.



Espíritu del proyecto

El proyecto Conexiones Urbanas tiene como objetivo fortalecer los gobiernos locales a través de la planificación urbana participativa y el diseño de espacios públicos a través de recomendaciones de políticas públicas, desarrollo de capacidades del personal técnico, intercambio de conocimientos y apoyo a la regeneración de los espacios públicos.



El financiamiento viene de la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Unda), utilizando una metodología creada por el Programa Global de Espacios Públicos de ONU-Hábitat.



Además de la región compuesta por las ciudades mencionadas, los municipios de Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay) y otras dos ciudades del Líbano forman parte del proyecto.



En el transcurso de dos años (2022 y 2023), el proyecto promoverá la escucha de la población y los actores locales, realizará talleres con autoridades y líderes de los territorios, elaborará un diagnóstico de espacios públicos basado en metodologías participativas y revisará las políticas migratorias y urbanas.



A partir de los diagnósticos y la participación de la población, se presentará una propuesta de proyecto de recalificación de un espacio público relevante para cada grupo de municipios, además de formular recomendaciones de políticas públicas para la red de espacios. También están previstos eventos y talleres regionales e internacionales con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las ciudades participantes en el proyecto.