CFK pronunciará mañana sus palabras finales ante el Tribunal

lunes 28 de noviembre de 2022 | 6:02hs.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá mañanaa las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.



La de mañana será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.



La vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.



Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces. “Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el gobierno saliente”, sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que “así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial”, dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.



El juicio “está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado”, dijo entonces al calificar como “una vergüenza” a la acusación.



En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada. Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron “un claro a caso de prevaricato”.



Para mañana se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el ex secretario de Obra Pública José López.



El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos. Se trata de los ex responsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.



En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Julio De Vido; el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez; el exfuncionario Abel Fatala y el ex encargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.



Entra la absolución y la condena

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.



En relación al veredicto, las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito. En tanto, los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la ex presidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.



Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada. Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.



Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez y dos años para Carlos Kirchner.