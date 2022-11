Se inicia un intercambio de información tributaria

lunes 28 de noviembre de 2022 | 6:02hs.

El acuerdo de intercambio de información tributaria (IGA) con Estados Unidos se firmará en los próximos días, lo que permitirá detectar cuentas no declaradas en el país del Norte de contribuyentes argentinos.



La puesta en marcha del acuerdo será luego el disparador de la discusión en el Congreso de un nuevo proyecto de ley de blanqueo de capitales, para que las personas físicas o beneficiarios finales de sociedades tengan la alternativa de repatriar esos fondos no declarados ante el fisco argentino.



Ambas acciones de gobierno fueron adelantadas formalmente por el ministro de Economía, Sergio Massa, en el marco de un encuentro organizado el jueves por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).



“El ejercicio 2022 formará parte del acuerdo y ya estamos trabajando para sacar una buena ley para que se formalicen los argentinos que eludieron a las autoridades fiscales trayendo sus dólares al país y construyendo valor para el futuro”, señaló el ministro Massa ante los empresarios que lo escucharon con atención en el almuerzo del Cicyp.



En el Palacio de Hacienda estiman que los fondos no declarados en cuentas estadounidenses rondan los 100.000 millones de dólares y confían que, sobre ese total, ingresarán en la Afip poco más de 1.000 millones de dólares anuales, producto de la información que recibirá la Afip sobre cuentas de residentes argentinos en instituciones financieras de Estados Unidos.