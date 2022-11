Messi al Inter Miami: la prensa asegura que se sumará en el 2023

lunes 28 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

Lionel Messi está cerca de llegar a un acuerdo para sumarse al Inter Miami de la MLS, la liga de fútbol de Estados Unidos. Según un importante medio británico, el capitán de la selección argentina se incorporará al club que es propiedad de David Beckham a mediados de 2023, una vez que finalice su contrato con el PSG de Francia, y tendrá un salario récord.



En el artículo publicado ayer en el diario The Times, firmado por el periodista Matt Lawton, se asegura que la Pulga pasará a jugar por primera vez en un equipo que no es de Europa a mitad del año próximo. Aunque la cifra exacta del contrato que le ofrecen no trascendió, se sabe que tendrá el salario más alto de la historia de la MLS. Lo cierto es que un posible desembarco de Messi en Estados Unidos es un rumor que lleva varios años dando vueltas.