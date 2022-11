WhatsApp lanzará su versión premium para usuarios pagos

lunes 28 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Mark Zuckerberg, fundador de Meta, anunció que, en las próximas actualizaciones, se incorporarán nuevas funciones con el fin de incrementar las monetizaciones en WhatsApp y Messenger, dado que, tras el crecimiento de las ofertas y demandas de las competencias, se busca impulsar el crecimiento de las ventas y ofrecer nuevas opciones en la apps.



Según el reporte de la agencia Reuters, Zuckerberg afirmó que “la mensajería comercial probablemente será el próximo gran pilar de nuestro negocio a medida que trabajamos para monetizar más WhatsApp y Messenger”.



Por el momento, WhatsApp sólo cuenta con una versión paga que está disponible para algunas cuentas empresariales. Para el resto de los usuarios, aún no existe ninguna opción premium o suscripción, pero ya abrieron el paraguas.



La versión empresarial de la plataforma ofrece diferentes herramientas específicas que buscan facilitar la comunicación entre comerciante y cliente. Por ejemplo, cuenta con la opción de generar un link personalizado con el nombre de la compañía, en la URL para así compartirlo con los clientes e iniciar un chat directo en la aplicación, algo que resulta más efectivo que anotar el número de línea como se hacía tradicionalmente.



Las empresas podrán cambiar el nombre del link generado cada 90 días y ninguna compañía puede reclamar ese link como suyo, mientras se mantenga la suscripción. Si se deja de pagar, la URL volverá a estar disponible para cualquiera que desee adquirirla.



Además, en esta versión existe una función dirigida especialmente a la atención al cliente que permite vincular hasta 10 dispositivos para poder gestionar mejor los mensajes.



Pese a los rumores y filtraciones, todavía no se conocen detalles de cuál será la implementación de estas opciones para los usuarios regulares, se cree que se incorporarán otras herramientas que sean útiles para aquel grupo.



Tampoco trascendió el monto que se debería abonar por estas versiones futuras.



Del mismo modo, se desconoce si este cambio afectaría a Messenger, que todavía no cuenta con ninguna versión paga para empresas.



En referencia a esto, Mark Zuckerberg informó que en el proyecto a futuro se incluyen nuevas estrategias para monetizar la red social.

Las verificaciones en Twitter, segmentadas por colores

Desde el próximo mes, Twitter inicia una nueva era en su proceso de verificación de cuentas, tras ser objeto semanas atrás de una seria polémica el nuevo Twitter Blue que había anunciado Elon Musk, cuando algunas cuentas suplantaron la identidad de empresas al obtener su emblema azul y presentar denominaciones que se prestaban a la confusión.



De forma alternativa, y tras suspender temporalmente este sistema de certificación de la identidad del propietario de la cuenta, Twitter utilizará emblemas de diferentes colores para identificar la naturaleza del tipo de cuenta.

LinkedIn ya permite programar publicaciones

LinkedIn ya permite programar publicaciones de forma nativa, una función que será muy parecida a la programación que ofrece Instagram y también la posibilidad de programar en TikTok.



La red social profesional estuvo probando esta nueva herramienta durante varios meses y ahora, según el desarrollador web e investigador de aplicaciones, Nima Owji, la fase de prueba parece haber llegado a su fin. La red se está preparando para que la función arribe a su comunidad de usuarios y estará disponible para todos en las próximas semanas.La nueva función ya se puede probar.