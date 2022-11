Sin Neymar, Brasil busca el pase ante Suiza

lunes 28 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

La selección de Brasil, sin su máxima figura Neymar, enfrentará hoy a Suiza en la segunda fecha del grupo B, en la que el triunfo puede darles -a cualquiera de los dos- el pase a octavos de final de la Copa del Mundo en Qatar.



El partido se jugará desde las 13 (hora argentina) en el Estadio 974 en Ras Abu Aboud en Doha, con el arbitraje del salvadoreño Ivan Barton y transmisión de la TV Pública y DirectTV.



El encuentro podría definir las posiciones del grupo que en octavos se cruza con el grupo H, que tiene a Portugal y Uruguay como candidatos.



Brasil, que inició su mundial con un triunfo ante Serbia por 2-0 con dos tantos de Richarlison, no contará en los próximos dos partidos ni con Neymar ni con Danilo, quienes sufrieron lesiones en sus tobillos derechos en la presentación del equipo.



Suiza debutó en Qatar 2022 con un triunfo por 1 a 0 ante Camerún gracias al gol en el segundo tiempo de Breel Embolo, la figura del encuentro disputado el jueves pasado, quien no festejó su gol por haber nacido en el país africano.



Suiza y Brasil también se cruzaron en la fase de grupos del Mundial 2018 en Rusia, cuando igualaron 1-1.



El anterior registro de un cruce mundialista entre ambas selecciones data del mundial 1950, con otra igualdad, esa vez por 2-2.



Esperan por Neymar

El entrenador brasileño, Tité, confió ayer que Neymar se repondrá de su lesión y “seguirá en el Mundial”. ”Creo que Neymar y Danilo seguirán jugando la Copa del Mundo, esa es mi opinión, en temas médicos no puedo hablar de ello, porque no estoy en esa posición. Nosotros creemos que estarán disponibles para jugar”, manifestó.