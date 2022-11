Lourdes denunció a su ex por violencia de género

lunes 28 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Lourdez Fernández, ex bandana publicó un video con su cara golpeada en sus redes sociales y se levantaron todas las alarmas por su denuncia de violencia de género. “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió en el posteo que compartió en Instagram.



Luego continuó con su denuncia por situaciones que había vivido en el pasado con su expareja. Sin mencionar su nombre pero haciendo alusión, escribió: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento”.