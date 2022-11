Chano sigue a la Tora en Ig: “Me vuelvo loca”

lunes 28 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Fue la participante más polémica de la casa. Lucila la Tora Villar fue eliminada de Gran Hermano 2022 por el 65,38 % de los votos. Y, desde ese momento, empezó a dar entrevistas en distintos programas de la televisión argentina, en los que se mostró mucho más alegre y relajada que cuando estaba en el reality, al que ya adelantó que quiere regresar ni bien exista la posibilidad de un repechaje.



Lo cierto es que, invitada al living de Cortá Por Lozano, la Tora fue sorprendida por Vicky Braier, conocida como Juariu, quien analizando las redes sociales de la joven que había comenzado una suerte de relación virtual ni más ni menos que con Santiago Moreno Charpentier, para todos Chano.



“Soy muy fanática de Chano desde siempre”, fue la contundente respuesta de ella. Y agregó: “Cuando mi amiga me avisó que me había empezado a seguir dije: ‘Me muero, me vuelvo loca’”.