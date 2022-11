Wanda Nara volvió a acercarse a L-Gante

lunes 28 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Luego de que Mauro Icardi diera a entender que estaban buscando tener otro hijo, Wanda Nara tuvo un polémico gesto en las redes sociales. Dejó de seguirlo en Instagram y se acercó a L-Gante, con quien estaba envuelta en rumores de romance antes de reencontrarse con el futbolista en Estambul. Le puso “me gusta” a las últimas publicaciones y varios usuarios le advirtieron al joven que tuviera cuidado y no cayera en la trampa.



El músico estaría bastante disgustado con ella. Su círculo íntimo deslizó que se sintió utilizado por prensa y él lo reconfirmó con varias indirectas. “No compro con el fantasmeo, porque mi respeto nunca vale plata”, disparó filoso en un posteo. En aquel entonces, ella le había dicho que la frase estaba buena, pero que no la entendía.



Icardi confirmó su reconciliación con la empresaria el jueves, cuando compartió una foto que se sacaron en Maldivas. “No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo Wanda”, reconoció, pero ella ni siquiera le dio “like” a su declaración. Todo sigue siendo un misterio, pero sus seguidores ya se hartaron de la telenovela.



Hace un mes, Wanda Nara habló con LAM (América) en el aeropuerto de Ezeiza. Ante las reiteradas preguntas por el músico de cumbia 420, se limitó a decir que no le quería poner un título a la relación que mantenían. “Hay buena onda. No tuvimos sexo, no soy tan liberal. Lo estoy conociendo”, comentó.



Días después, L-Gante se sentó en el mismo ciclo y detalló qué es lo que más le gustaba de ella: “Me enamoro del corazón y del alma. Es buena gente, buena persona. Me sorprendió su sencillez”.